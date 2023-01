Este 19 de enero en la noche llegó el anuncio que tanto esperaban los fans de RBD: la banda se reunirá nuevamente para una gira mundial que lleva por nombre ‘Soy Rebelde Tour’.



Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann volverán al escenario después de casi 15 años para darle fin a una era y pasarán por Estados Unidos, México y Brasil.

Por supuesto, la noticia llenó de alegría a sus seguidores, quienes se tomaron las calles de distintas ciudades y disfrazados de estudiantes del Elite Way School corearon temas como ‘Nuestro amor’ y ‘Este corazón’.

Sin embargo, fue inevitable que quedara un sentimiento de decepción en los demás países del continente, incluido Colombia, pues no fueron tenidos en cuenta para el calendario que hoy en día luce así:



Agosto 25: SUN BOWL STADIUM - El Paso, Texas

Agosto 27: MINUTE MAID PARK - Houston, Texas

Septiembre 1: MADISON SQUARE GARDEN - Nueva York, NY

Septiembre 2: EAGLEBANK ARENA - Fairfax, Virginia

Septiembre 3: GREENSBORO COLISEUM COMPLEX - Greensboro, Carolina del Norte

Septiembre 8: GUARANTEED RATE FIELD - Chicago, Illinois

Septiembre 10: BALL ARENA - Denver, Colorado

Septiembre 13: DESERT DIAMOND ARENA - Phoenix, Arizona

Septiembre 14: MGM GRAND GARDEN ARENA - Las Vegas, Nevada

Septiembre 22: MIAMI-DADE ARENA - Miami, Florida

Septiembre 23: AMWAY CENTER - Orlando, Florida

Septiembre 24: LAKEWOOD AMPHITHEATRE - Atlanta, Georgia

Septiembre 27: BERT OGDEN ARENA - Edinburg, Texas

Septiembre 30: GLOBE LIFE FIELD, Arlington, Virginia

Octubre 1: MOODY CENTER - Austin, Texas

Octubre 6: SAP CENTER - San José, California

Octubre 7: GOLDEN 1 CENTER - Sacramento, California

Octubre 8: CHASE CENTER - San Francisco, California

Octubre 13: VIEJAS ARENA - San Diego, California

Octubre 15: SAVE MART CENTER - Fresno, California

Octubre 19: BANC OF CALIFORNIA STADIUM - Los Ángeles, California

Noviembre 17: ALLIANZ PARQUE - São Paulo, Brasil

Noviembre 19: EST. NILTON SANTOS ENGENHÃO - Rio de Janeiro, Brasil

Noviembre 24: ESTADIO MOBIL SUPER - Monterrey, México

Noviembre 26: ESTADIO 3 DE MARZO - Guadalajara, México

Diciembre 1: FORO SOL - Ciudad de México, México



Ante esto, es importante aclarar que aunque el último concierto es en México y se refieren a este como el de ‘despedida’ porque cuando el grupo entró en receso hizo su último show el 21 de diciembre de 2008 en el Palacio de los deportes en la ciudad de Madrid, España. Es decir, nunca se despidieron del público mexicano que los vio nacer, por ello es tan significativo.

Ahora, también se ha especulado que no habrá más fechas, pero esto ha sido desmentido por distintas cuentas especializadas en conciertos, que tienen contacto con las empresas organizadoras en el país.



Así se supo que en 2024 el grupo seguiría girando por el resto del mundo y se rumora que Medellín y Bogotá tendrán la oportunidad de revivir la experiencia de ver a RBD en vivo.



Si se tiene en cuenta que esta es una gira de estadios y arenas lo más probable es que pasen por el Atanasio Girardot y El Campín.

