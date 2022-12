La banda mexicana RBD anunció hace unos días su regreso a los escenarios después de 18 años. La agrupación conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez anunció que van a realizar una gira por Latinoamérica para el 2023, sin embargo, todavía no se conoce la lista exacta de qué países o en qué fechas van hacer sus shows.

A raíz de este anuncio, varios de sus fans han recordado algunas curiosidades de la banda, entre ellas, cómo eligieron el nombre de la agrupación. En la telenovela ‘Rebelde’ quedó plasmado como seis jóvenes descubrieron su pasión por la música en el colegio ‘Elite Way School’.



Después de conformar la banda, los jóvenes tuvieron una discusión sobre qué nombre debían de tener. En ese entonces, el personaje de Alfonso Herrera, ‘Miguel’, propone que se llamen Rebelde, sin embargo, ‘Lupita Fernández’, interpretada por Maite Perroni, tuvo la idea de abreviar la palabra.



“A mí se me hace que Rebelde sí puede funcionar, pero en algo más cortito. Tenemos que encontrar las siglas para que se escuche mejor... algo como RBD, de Rebelde”, dijo la joven en el capítulo 126 de la telenovela.



Cuando se acabó ‘Rebelde’ en 2006, la banda siguió haciendo conciertos e, incluso, tuvieron una exitosa gira por Latinoamérica, donde se presentaron en grandes estadios y coliseos como el Maracaná en Río de Janeiro, el Coliseo de Los Ángeles y el Madison Square Garden en Nueva York, Estados Unidos.

¿Cómo nació el grito “yo digo R, tú dices BD”?

Hace unos días, Anahí contó en una entrevista cómo nació el icónico grito “¡Cuando yo digo R, ustedes dicen BD, RBD, RBD!”, que decían en todos sus conciertos.



“Sabes de dónde salió eso. Ahorita ya lo puedo decir porque ya pasaron muchos años. Yo era fan, pero fan NSYNC cuando estábamos en RBD. Me encantaba, veía el concierto todo el día, una vez viéndolo, Justin Timberlake decía: ‘When I say N, you say SYNC: ¡NSYNC, NSYNC!”, reveló Anahí.



Asimismo, comentó que no dudó en implementar este grito en su propia banda y cuando le contó su idea a sus compañeros en un principio no estaban tan convencidos.



“Entonces yo llegué al día siguiente, rayada, a decirles ‘tengo algo padrísimo para contarles para que hagamos: yo digo R, tú dices BD: RBD, RBD’. Al principio todos me miraron con cara de what pero después, miren todo lo que pasó”, finalizó la integrante de la banda.

