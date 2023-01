Fans con el corazón roto, memes que dan cuenta de la desilusión, titulares que piden que ya no alisten las corbatas porque en el anuncio de la gira Soy Rebelde Tour, de RBD, no está Colombia. Tampoco, otros países que parecían seguros destinos y en los que seguramente la agrupación RBD llenaría grandes escenarios.

Los fans de RBD en numerosas ciudades de Estados Unidos tienen ya fechas definidas para la gira que comienza en agosto del 2023. También Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y Brasil.



Fans de otros países estaban listos para celebrar la fecha que preparaban, pero hasta el momento no hay nada, al menos no en el listado oficial. Sin embargo, se sabía de antemano que la gira de este Reencuentro no termina en el 2023 y las fechas del 2024 no se han publicado aún.

Se había anunciado que las confirmaciones de la agenda se haría por tandas. Es lo que portales especializados en conciertos como @Musictrendscol avisan.



“¿Por qué desde ayer están diciendo que RBD no viene a Colombia y al resto de LATAM? ¡Sí vienen! La gira continúa en el 2024”, afirmó dicho portal en uno de sus trinos de Twitter.

¿Por qué desde ayer están diciendo que RBD no viene a Colombia 🇨🇴 y al resto de LATAM? 😅



¡SÍ VIENEN! La gira continúa en 2024 🚨 pic.twitter.com/cAWxKepzeL — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) January 20, 2023

También aclaró que el grupo anunció una “despedida” en México -que coincide con las últimas fechas anunciadas-, tiene otro significado: “Es porque la banda nunca tuvo un show final ‘formal’ en su país. Ese concierto en el Foro Sol es básicamente el cierre de ese ciclo que nunca tuvo fin para su país”.

La posibilidad de que haya más shows en el resto de Latinoamérica es amplia. No tendría sentido crear una expectativa como la que han hecho a lo largo de las últimas semanas, entre un público de mayoría latino, para dejar por fuera tantos escenarios de lo que tiene todo para ser una multitudinaria gira de conciertos, quizás la última oportunidad para ver reunidos en un gran show a los artistas Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann (Poncho Herrera es el único ausente de este reencuentro).

Aún así, hay que esperar los anuncios oficiales que se vayan dando. Es muy común que los artistas vayan agregando lugares y nuevos conciertos aún en toures que ya están sobre la marcha y si se trata de una superproducción, la preparación es extensa. Esto depende de las negociaciones que estén en curso con empresarios de cada país anfitrión y cómo vayan desarrollándose.



Por ahora, la agenda del Rebelde Tour, con fechas confirmadas es la siguiente:

Rebelde Tour 2023

Estados Unidos



25 de agosto. El Paso

27 de agosto. Houston.

1° de septiembre. New York

2 de septiembre, Fairfax

3 de septiembre. Greensboro

8 de septiembre. Chicago

10 de septiembre. Denver

13 de septiembre. Phoenix

14 de septiembre. Las Vegas

22 de septiembre. Miami

24 de septiembre: Atlanta

27 de septiembre. Edinburg (Tx)

30 de septiembre. Arlington

1° de octubre. Austin

6 de octubre. San José

7 de octubre. Sacramento

8 de octubre. San Francisco

13 de octubre. San Diego

15 de octubre. Fresno

19 de octubre. Los Ángeles



Brasil

17 de noviembre. Sao Paulo

19 de octubre. Río de Janeiro



México:

24 de noviembre. Monterrey

26 de noviembre. Guadalajara

1° de diciembre. Ciudad de México.

