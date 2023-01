La agrupación músical RBD anunció ya las fechas y lugares que dan inicio a su gira de reencuentro. El tour que marcará el regreso a escenarios del grupo conformado actualmente por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Ukermann comenzará en agosto y ya hizo público su itinerario del 2023.

Colombia no está entre esos primeros destinos del Soy Rebelde Tour. Pero el total de la gira no se ha hecho público aún. Se sabía que iban a dar a conocer la agenda por tandas, aunque se puede decir que, de confirmarse los shows en el país, estos serían en el 2024.



Suficiente tiempo para recordar y prepararse para tener frescos los episodios de la telenovela Rebelde, que dio origen al grupo musical. La historia de esta producción, que estuvo al aire en México entre 2004 y 2006, relataba el día a día de un grupo de adolescentes que estudiaban en Elite Way School y que, pese a sus diferencias, encontraban en su amor por la música un punto de unión.

La telenovela -que fue un remake de la serie argentina Rebelde Way- está disponible en Vix, plataforma de streaming de producciones en español, donde pueden apreciarse los capítulos de muchas series y telenovelas latinoamericanas como esta.



Rebelde tiene un total de 442 capítulos. Además de los protagonistas -que después formaron el grupo junto con Alfonso ‘Poncho’ Herrera, quien no los acompaña en la gira- actuaron allí estrellas de la televisión mexicana como Juan Ferrara, Ninel Conde, Enrique Rocha, Angelique Boyer y el ahora célebre actor estadounidense Tony Dalton (Better Call Saul).



