La agrupación mexicana prepara su gira 'Soy Rebelde Tour', en Colombia se presentarán el 3, 4 y 5 de noviembre de 2023. Mientras sus fans esperan con ansias este reencuentro en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, RBD lanzó una nueva canción llamada 'S.H.E.A'.

Después de agotar las tres fechas en el Atanasio Girardot de Medellín y preparar su gira 'Soy Rebelde Tour', Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckermann y Christian Chávez vuelven a unirse en ‘S.H.E.A.’,

Letra de 'S.H.E.A'

Desde febrero he vuelto a escribirte canciones

Desde hace tanto quiero darte explicaciones

Con un "lo siento", quiero devolver el tiempo



Para volver y que en un beso me perdones

Lo bonito de la vida es que no olvidas, no

Nunca olvidarás el primer amor

Pero aunque se pase el tiempo, vuelve el viento que

Te hizo contener la respiración (ustedes)



Yo siempre he estado aquí, yo nunca te olvidé.

Porque un amor tan grande no se va, no se fue

Yo siempre he estado aquí, yo nunca me alejé

Porque mi corazón siempre estará donde estés

No tengo que volver.



Si yo nunca me fui

Yo siempre he estado aquí

Yo-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Yo siempre he estado aquí

Yo-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh



Sálvame con este corazón

Tan solo enséñame un poco de tu amor

Y solo quédate en silencio que aún hay tanto por contar

Y hay canciones que nos quedan por cantar

Volverá a sentir lo que me enamora.



Lo que no se olvida, aunque pasen las horas

Yo siempre he estado aquí, yo nunca te olvidé

Porque un amor tan grande no se va, no se fue

Yo siempre he estado aquí, yo nunca me alejé

Porque mi corazón siempre estará donde estés

No tengo que volver.



Si yo nunca me fui

Yo siempre he estado aquí

Yo-oh-oh (siempre he estado aquí)

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Yo siempre he estado aquí

Yo-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

