Uno de los conciertos más esperados de este 2023, sin duda es el del grupo de pop mexicano, RBD. Algo que ha desatado incertidumbre es que por medio de algunas de sus redes sociales compartieron un mapa de América con puntos en las ciudades a las que llevarán su show., y por el momento, ninguna ciudad de Colombia no aparece por ahí.

El grupo de pop, RBD dio conocer en portal web, con nombre propio los lugares a los que hacen referencia en el mapa que publicaron en redes sociales y detalló la hora en la que deben estar atentos el próximo 19 de enero, fecha en la que darán toda la información correspondiente a su tour.



Por el momento, y de acuerdo a los anuncios que han hecho a la fecha, serán los fanáticos en Estados Unidos, México y Brasil los que podrán disfrutar de su espectáculo. Las ciudades que anunciaron fueron Los Ángeles, Las Vegas, El Paso, Chicago, Arlington, Monterrey, Guadalajara, Houston, ciudad de México, New York, Miami, Rio de Janeiro y Sao Paulo.



¡Llamando a todos los fans! Tenemos una cita este 19 de enero. Mantente atento de nuestras redes sociales y el sitio https://t.co/fQA7Ew4e13 ❤️🤩😱 pic.twitter.com/EbEoKYHaus — RBD Oficial (@RBD_oficial) January 14, 2023

Estos son los países que anunciaron en su portal web. Foto: Archivo particular

En ninguna de las publicaciones apareció Colombia, por lo que estos primeros anuncios han generado un sin sabor, no solo entre los miles de fanáticos colombianos, sino en general, ya que gran parte de Latinoamérica está excluida de los mapas y los recientes posts.



Por ahora, no se puede asegurar que no vendrán a Colombia, los anuncios completos se harán el 19 de enero a las 8 de la noche, hora Colombia.



EL TIEMPO

