Rauw Alejandro aterriza de nuevo en Colombia con Saturno World Tour 2023. Con dos conciertos en Medellín y Bogotá, el cantante borícua pondrá a cantar y mover las caderas de los fanáticos del reguetón.

Desde el 2022, cuando salió el álbum 'Saturno', las canciones 'Punto 40', 'LOKERA' y 'RON COLA', han conquistado a los fanáticos con una mezcla del género urbano y la sensualidad.



Raúl Alejandro Ocasio contó con ocho nominaciones a los Grammy Latinos 2022. Además, la canción 'Todo de Tí' se posicionó en el lugar 36 dentro del Top 100 de Billboard.



Rauw se presentará el jueves 19 de octubre de 2023 en el estadio Atanasio Girardot en Medellín y el sábado 21 estará en el Movistar Arena de Bogotá.



Tras su debut en la música en el 2017, el cantante puertorriqueño escaló a la fama con sus múltiples éxitos como 'Te Felicito', 'El Efecto', 'Reloj' y 'Beso'. También, colaboró con Shakira, Bizarrap, Ozuna, Camilo y Farruko, entre otros.



La preventa exclusiva para clientes Dale! se habilitará el próximo 30 de agosto a las 9 a.m. y estará activa hasta el primero de septiembre a las 8:59 a.m., o hasta agotar existencias. La venta al público en general comenzará el primero de septiembre a las 9 a.m.



Para el concierto de Medellín, las entradas se pondrán a la venta en www.eticket.co, y para el de Bogotá, en www.tuboleta.com.co.



JUAN DIEGO TORRES LASSO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO