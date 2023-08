El artista de música urbana llegó a España para comenzar su gira de conciertos en Europa. Aprovechó para mostrar sus nuevas canciones y reencontrarse con su público, tratando de escapar un poco de la atención mediática tras su ruptura con Rosalía.

Pero es imposible que ese tema siga gravitando a su alrededor. Precisamente en su concierto en Valencia la gente esperó algún comentario.



Todos esperaban también que interpretara las canciones que había grabado con Rosalía, pero el puertorriqueño decidió sacar los temas ‘Besos’ y ‘Vampiros’. Además agregó: ‘‘Superar a alguien no es de la noche a la mañana, te tiene que tomar tu tiempo”.



Rauw Alejandro (derecha) con su amiga Shakira. Foto: Instagram: @shakira

Antes en la plataforma YouTube y en el Instagram del cantante puertorriqueño se dio a conocer la canción 'Hayami Hana', que según los internautas y seguidores del artista va dedicada a su exnovia y para darle un final definitivo a su relación.



"Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel, ella siempre tuvo la clave de mi cel, esto fue algo más que no está en mi poder", dice una de las estrofas del tema, quizá haciendo referencia a que no hubo un tercero en su separación.



