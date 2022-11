A tan solo seis días del estreno de ‘Saturno’, el nuevo álbum de estudio del cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro, las críticas, los rumores y las acusaciones no han dejado de surgir. El más reciente lanzamiento musical del artista urbano no ha estado exento de polémica; todo lo contrario, se encuentra en el ojo del huracán.



En esta oportunidad, la controversia llegó de la mano de Space Surimi, un grupo jerezano que, entre otras cosas, acusó al también compositor y bailarín de plagio por las similitudes que, presuntamente, existen entre el sencillo ‘Follow the Linier’, lanzado por el dúo español en el año 2020, y ‘Saturno’, estrenado por el cantante puertorriqueño el pasado 11 de noviembre.

Medio broma, medio en serio, los andaluces Eddie Coopermen y Carlboro, quienes conforman el grupo musical Space Surimi, mostraron y, a la vez, comentaron las similitudes entre su sencillo y el del intérprete de ‘Todo de Ti’ durante una transmisión en Twitch que, posteriormente, difundieron en su cuenta de Twitter.

“¿Qué pasa aquí? ¿What happen?”, son algunas de las palabras que se escucha decir al dúo español en el video, al tiempo que examinan los videoclips musicales que, para este momento, se han convertido en el centro de atención de los fanáticos. Y agregan: “Este tío que vive en un pedazo de chalet del carajo (...) A ver si vienes a Jerez y nos invitas a comer”.

baia baia, hemos exao un ratito weno, lo podeis parchear entero aquí, @rauwalejandro amono a la venta esteban en 360https://t.co/muzoITAMEU pic.twitter.com/KVUHkDwRLf — $PACE $URIMI! (@SpaceSurimi) November 11, 2022

Sin embargo, la cosa no quedó allí. Días más tarde, la agrupación musical, conocida por mezclar trap con imaginería digital, volvió a arremeter en contra del cantante urbano, pero esta vez, a través de un tweet: “Nos gustaría saber, Rauw Alejandro, la influencia del canto del delfín que se usa en el segundo 1:28 de ‘Saturno’”.

Nos gustaria saber .@rauwalejandro la influencia del canto del delfin que se usa en el segundo 1:28 de Saturno pic.twitter.com/x7OnqRbOaG — $PACE $URIMI! (@SpaceSurimi) November 14, 2022

Aunque el intérprete de ‘Fantasías’ no respondió expresamente al dúo español, tampoco guardó silencio; todo lo contrario, hasta dio una cátedra de la historia del ‘freestyle’.

“El freestyle es una fusión entre la electrónica, boom bap (principios del hip-hop) un género creado por puertorriqueños y afroamericanos a principios de la década de los 80, en la ciudad de New York. La rueda ya está inventada. Aquí solo le damos nuestra sazón, que con eso se nace”, escribió el artista en su cuenta de Twitter.

Y, como si fuera poco, dejó en claro que el inicio de ‘Saturno’ está inspirado en “una Instrumental de 1984 titulada ‘Looking From a Hilltop Section 25’, un ‘mixtape’ de un grupo de música experimental de esos tiempos”.

Dato Curioso: El “Intro De Saturno” es inspirada en una Instrumental del 1984 “Looking From a Hilltop” Section 25 un mixtape de un grupo de musica experimental de esos tiempo. Nos voló la cabeza, y nos ayudo a darle dirección a este intro. Percusión OG🫶🏼🫶🏼 https://t.co/65UrM7NiUA pic.twitter.com/qDwNYoWfjr — RAULEETO (@rauwalejandro) November 13, 2022

Cabe resaltar que ‘Follow the Linier’ se lanzó con un video en 360 grados y estética de videojuego en tonos azules, al igual que el reciente lanzamiento musical de Rauw Alejandro. Solo que en el primero, la nave espacial es conducida por Eddie Coopermen y Carlboro; mientras que, en el clip del puertorriqueño es tripulada por unos alienígenas. Eso sí, ambas producciones incluyen un efecto de sonido de delfín.

