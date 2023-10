Rauw Alejandro cancela toda su gira por Latinoamérica, esta es la razón

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro anunció este viernes la cancelación de su gira ‘Saturno Tour’ por Latinoamérica.



Según explicó en un comunicado de prensa, la decisión se tomó debido a problemas con la producción de los conciertos.

Esta decisión se ha tomado debido a "desafíos de producción imprevistos que impedirían ofrecer el espectáculo de la calidad que tanto el artista como sus seguidores merecen", según el comunicado de sus representantes.



"Amo a mis fans (...) y es por eso que tanto ellos como mi equipo merecen lo mejor. Tras un análisis exhaustivo junto a mi equipo, determinaron que las condiciones actuales no cumplen con nuestras expectativas para ofrecer el espectáculo del calibre que se merecen mis seguidores", dijo el artista.



La nota justificó que, durante los últimos meses, tanto los equipos locales como internos de producción y logística han trabajado para encontrar soluciones que permitieran llevar a cabo la gira en su totalidad.



Sentimos mucho comunicar que la Gira por Latinoamérica de Rauw Alejandro se ha cancelado, lo sentimos mucho por todo sus fans. pic.twitter.com/GZ699UlFV2 — Rauw Postings (@rauwpostings) October 6, 2023

Sin embargo, debido a "varias complicaciones por cosas técnicas ajenas al artista y sus afiliados" es imposible realizar los conciertos en Latinoamérica.



Algunos de los países incluidos en esta próxima etapa de ‘Saturno Tour’ eran Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, Colombia, Brasil y Argentina.



El comunicado destacó que Rauw Alejandro se encuentra en "excelente estado de salud y está ansioso por poder acercarse a su público de la manera más apropiada posible".



El cantante de música urbana ha vivido un 2023 complicado tras su separación de la española Rosalía, con la que llegó a anunciar su compromiso.



En los próximos días, cada persona que compró un boleto para la gira, recibirá información por parte del organizador local sobre cuáles son los pasos a seguir para el reembolso de su dinero.

EFE

