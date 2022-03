Han pasado dos años -menos tres días- desde que el escenario del Movistar Arena se quedara sin que el grandioso ídolo de la balada española, Raphael (1943), subiera al escenario a presentar su show Resinphonico, que lleva el mismo nombre del álbum que daba a conocer en ese momento.

Hubo que pasar por todo este tiempo de tapabocas, restricciones, cancelación masiva de conciertos, vacunación y tímidas reaperturas de escenarios para que la ocasión se repitiera y Raphael volviera a encontrarse en Bogotá, dispuesto igual que entonces a cumplir la promesa de cantarle una vez más a un público que no se cansa de oír los éxitos cosechados durante 60 años de música.

Aquella vez, Raphael estuvo a punto de quedar atrapado en la capital. Pero alcanzó a salir antes del cierre de los aeropuertos, le dijo a EL TIEMPO en una breve charla: “El mismo día que dijeron, suspendí y salí por la mañana, cuando me lo ordenaron”, recuerda el cantante de éxitos como Yo soy aquel, El tamborilero, Escándalo o Mi gran noche. “En momentos como ese hay que seguir órdenes para que las cosas se puedan hacer. Pero, bueno, ya pasó, o casi. Y ya estamos en condiciones de cantarle al público”.

En el intermedio, Raphael celebró sus 60 años de carrera artística, preparó el show de aniversario que paseó por España el año pasado. Fue de los primeros en salir a dar conciertos, en pandemia.



También le dio el sí a un documental sobre su carrera –recientemente lanzado en España con el título de Raphaelismo– para el que lo venían persiguiendo desde hacía tiempo, y empezó a preparar un álbum al lado del compositor Pablo López, que se suma a la lista de autores preferidos de este ícono de la balada de los 60, 70, 80, 90 y décadas siguientes, en la que estuvieron Manuel Alejandro y José Luis Perales. El resultado, grabado también en estudios Abbey Road (Londres), como lo hizo con Resinphonico, será su próximo estreno musical.

Hace poco sacó el documental Raphaelismo...

​

Yo no lo saqué, lo sacaron...



Sí, pero contaban sus realizadores que convencerlo de participar fue bastante difícil...

​

Porque creo que esas cosas tienen su tiempo. Y hasta ahora no había querido hacer un documental. Finalmente, pensé que había llegado el momento. Trato de hacer las cosas en el tiempo que les corresponde. Si estoy celebrando 60 años es justo y obligado que haga un documental y hasta una película que tiene que ser sobre mi persona. Entonces, para llegar a esto tienen que pasar muchas cosas y tiempo, que es lo que he dejado pasar, para que saliera tan bien como ha salido. Porque sabemos de qué hablamos: la historia es larga y se puede contar. Lo que no se puede hacer es un documental cuando estás empezando porque no tienes nada que decir.



Ahora, varios artistas con carreras más cortas lanzan sus discos con un documental...

​

No entiendo para qué...

Resinphonico fue la evolución del álbum Sinphonico, ¿lo mismo pasa con el show?



Resinphonico es más bravío, porque Sinphonico estaba maravilloso, pero le faltaba un punto. Y ese punto se lo di con Resinphonico, grabado en Abbey Road de Londres. Ahora estoy grabando otro disco allí... bueno, grabamos las voces en España y la orquesta en Londres.

Usted fue el primero en hacer un concierto grande en Madrid, el año pasado y fue polémico, por hacerlo en pandemia. ¿Por qué aceptó ese reto?



No lo sé. No pasó nada finalmente. Nadie se contagió. Yo tenía todos los permisos habidos y por haber y desde entonces no he parado de trabajar. Llevo año y pico haciendo gira por España. Sí, fui el primero.



En medio de la prevención general, ¿no tenía usted algún temor de salir de gira?



No tuve miedo porque hago las cosas que me mandan los médicos que haga. Si hay que vacunarse, se vacuna uno. Cumpliendo las órdenes de sanidad no tienes por qué tener miedo.

Hablando del tema médico, cuando salió Raphaelismo, dijo en una nota que lo más difícil del documental fue hablar de su trasplante de hígado (en el 2003)...



Porque me estaba muriendo, de eso me duele hablar porque me hace mucho daño.



Sin embargo, usted siempre ha transmitido un optimismo envidiable y salió adelante...



Soy optimista y luchador desde siempre. Nací con ello. Eso me lo dio mi madre.

Y cumplirá 80 años el año entrante...

​

No hablemos de esas cosas desagradables.



¿Cómo se cultiva un carisma como el suyo, inagotable?



Eso no se cultiva, con eso se nace, lo lleva uno desde el principio.



¿Cómo lo descubrió?



Yo no descubro esas cosas, las descubre el público, porque yo no me puedo ver. Los estoy mirando a ustedes. A mí me llega el efecto retardado de las cosas.



¿Y qué sigue tras esta gira?



Estoy haciendo un disco impresionante con Pablo López.



Suele trabajar sus álbumes de la mano con un compositor. Así lo hizo con Manuel Alejandro hace tiempo. ¿Qué se necesita para que se dé esa química de equipo musical?



Se dio porque él era buenísmo, el compositor más querido de la lengua española. También tuve una larga temporada con José Luis Perales, ahora le toca a Pablo.



¿Cómo llegó a darse este trabajo conjunto?



Lo conozco desde hace seis años y desde ese momento me propuse hacer un disco con él y ya está, vamos a oírlo.



¿Qué espera del show de esta noche en el Movistar Arena de Bogotá?



Espero que sea nuestra gran noche.

