Nueva demanda para el rapero Puff Daddy: lo acusan de otro abuso sexual; él se defiende

El rapero y empresario musical Sean Combs, conocido como Diddy o Puff Daddy, fue acusado de una violación cometida en 1991 contra una mujer en Nueva York tras resolver hace menos de una semana una demanda similar de una expareja.

Según The New York Post, la nueva acusación es de una mujer llamada Joi Dickerson-Neal con la que Combs tuvo una cita aquel año, cuando ella era una estudiante, y que argumenta que él la drogó, la violó, grabó el suceso sin su consentimiento y se lo mostró a otras personas.

Puff Daddy. Foto: ANGELA WEISS. AFP

Combs fue acusado hace una semana de violación y abusos físicos durante más de una década por la cantante Casandra Ventura, conocida como Cassie, que fue su pareja y trabajó para su sello musical; ambos llegaron a un acuerdo para cerrar el caso un día después.



El rapero y empresario, de 54 años, que rechazó la acusación de Cassie, también negó esta nueva acusación a través de un portavoz y aseguró que la demandante está aprovechando una provisión legal que está a punto de expirar para hacerse con su dinero.

En las últimas horas se han registrado varias demandas de este tipo ante la expiración, en la medianoche de este 23 de noviembre, de una ventana legal de un año para buscar justicia por la vía civil en delitos sexuales ocurridos hace años y que habían prescrito, fruto de la ley de Supervivientes Adultos del estado de Nueva York.



Esa ventana legal, que se abrió el 24 de noviembre de 2022, ha dado lugar a miles de acciones, algunas contra figuras de alto perfil, desde Donald Trump hasta, más recientemente, el cantante Axl Rose, el actor Jamie Foxx o el alcalde de Nueva York, Eric Adams, hoy mismo.

El acuerdo del rapero con Cassie, su expareja

Sean P. Diddy Combs con Cassie Ventura asistir al estreno de 'The Perfect Match' en el Arclight Theatre de Los Ángeles el 7 de marzo de 2016. Foto: CHRIS DELMAS. AFP

Cassie, de 37 años, cuyo nombre real es Casandra Ventura, también acusó en una demanda a Combs, de 54, de haberla explotado sexualmente, haberla sometido a comportamientos violentos y controlarle su vida, según la demanda civil interpuesta este jueves en un tribunal federal.



Las partes involucradas en la querella legal anunciaron la noche de este viernes que habían llegado a un acuerdo para resolver el caso, aunque no revelaron los detalles sobre los términos.

Ventura dijo en un comunicado que ha decidido resolver este asunto “de manera amistosa” y en términos que tiene bajo su control.



Por su parte, Combs dijo en una declaración que le desea “todo lo mejor a Cassie (Ventura) y a su familia".

El rapero Sean Combs fue demandado el 16 de noviembre por la cantante Cassie, quien lo acusó de violación y abuso físico. Foto: ANGELA WEISS. AFP

Ventura explicó en la demanda que poco después de conocerse, en 2005, cuando tenía 19 años y él 37, ella fue fichada por el sello musical del maganate del hip hop, Bad Boy Records, y la relación profesional derivó en otra sexual en la que él se mostró controlador y abusivo.



Entre otras cosas, la denuncia acusaba al ejecutivo musical de haberla introducido en un estilo de vida de consumo excesivo de alcohol y drogas, de forzarla a tener sexo con prostitutos y grabar los encuentros, según recoge el periódico.



También denuncia que en 2018, Combs entró a la fuerza en el apartamento y la violó, suceso tras el que ella cortó la relación con él y dejó su sello musical al año siguiente.

En ese entonces Ventura no denunció los hechos por miedo a represalias, y en una declaración remitida a los medios explica que ahora se siente "lista" para hacerlo, aprovechando la ventana legal en Nueva York.



" (...) entendí que esta era una oportunidad para alzar la voz sobre el trauma que he vivido y del que me tendré que recuperar el resto de mi vida", agregó la cantante, madre de dos hijos pequeños.

EFE