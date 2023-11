Acusaciones de violación y abuso al rapero Puff Daddy por parte de cantante Cassy

El rapero y empresario musical P. Diddy, también conocido como Puff Daddy, fue denunciado este jueves en Nueva York por violación y abusos sexuales durante más de una década a partir de 2005 por la cantante Cassie, quien había trabajado para su sello musical.



P. Diddy es productor musical y magnate y durante décadas ha sido uno de los nombres más famosos e influyentes del hip-hop.



Cassie, de 37 años, cuyo nombre real es Casandra Ventura, también acusó a Diddy, llamado Sean Combs, de 54, de haberla explotado sexualmente y haberla sometido a comportamientos violentos, según una amplia demanda civil interpuesta en un tribunal federal.



La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan y hace referencia a abusos físicos y sexuales por parte del rapero durante más o menos una década. "Fue reprimida por Combs y aguantó más de una década de comportamiento violento y perturbadoras demandas", se lee en la denuncia.



Ventura puso la denuncia gracias a una ventana legal de un año para buscar justicia en delitos sexuales ocurridos en el pasado, habilitada por la ley de Supervivientes Adultos del estado de Nueva York, que expira dentro de una semana.



Sean P. Diddy Combs con Cassie Ventura asistir al estreno de 'The Perfect Match' en el Arclight Theatre de Los Ángeles el 7 de marzo de 2016. Foto: CHRIS DELMAS. AFP

La cantante explica que poco después de conocerse, en 2005, cuando tenía 19 años y él 37, firmó con el sello musical de Combs, Bad Boy Records, y la relación profesional derivó en otra sexual en la que él se habría mostrado “controlador y abusivo”.



Entre otras cosas, acusa al ejecutivo musical de haberla introducido en un estilo de vida de consumo excesivo de alcohol y drogas, de forzarla a tener sexo con prostitutos y grabar los encuentros, recoge The New York Times.



También denuncia que en 2018, Combs entró a la fuerza en el apartamento y la violó, suceso tras el que ella cortó la relación con él y dejó su sello musical al año siguiente. La demanda indica que la mujer no denunció los hechos cuando ocurrieron por miedo a represalias, y en una declaración remitida a los medios explica que ahora se siente "lista" para hacerlo, aprovechando la ventana legal en Nueva York.



"Entendí que esta era una oportunidad para alzar la voz sobre el trauma que he vivido y del que me tendré que recuperar el resto de mi vida", agregó la cantante, que en 2019 se casó con otro hombre y tiene dos hijos pequeños.



El artista sometió a la cantante de R&B a más de una década de coerción mediante fuerza física y drogas, además de una violación en 2018, dijo. Foto: ANGELA WEISS. AFP

Un abogado de Combs, Ben Brafman, dijo a The New York Times que su cliente niega con vehemencia las acusaciones y que Ventura intenta extorsionarlo: "El señor Combs niega con vehemencia estas acusaciones ofensivas, indignantes y escandalosas", dijo en un comunicado enviado a NBC News.



"Durante los últimos seis meses sometido al pedido persistente de la señora Ventura de 30 millones de dólares, bajo la amenaza de que había escrito un libro sobre su relación que resultaría dañino, algo que él rechazó como un chantaje flagrante", agregó Brafman.



Por su parte, un abogado de Ventura sostuvo que ambas partes hablaron antes de la demanda y que Combs le ofreció un pago "de ocho cifras" por su silencio, que ella rechazó.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de EFE

