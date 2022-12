El bajista de la banda ‘Rage Against The Machine', Tim Commerford, reveló a sus miles de seguidores que fue diagnosticado con cáncer de próstata. El músico de 54 años en una entrevista con el sitio ‘Spin’, contó cómo ha sido su lucha con esta enfermedad.

El estadounidense compartió que por un tiempo intentó mantener su diagnóstico en secreto, pues no quería preocupar a sus fans. “He estado lidiando con una mier** bastante seria. Justo antes de irme de gira con Rage, me extirparon la próstata y tengo cáncer de próstata”, contó.



Asimismo, confesó que su novia, sus dos hijos y los miembros de la banda han sido de gran ayuda para sobrellevar esta batalla, pues eran las únicas personas que conocían su condición.



Además, el estadounidense tuvo que someterse a una operación en la que le extirparon la próstata y dos meses después tuvo que salir de gira con la banda, en julio.



“Fue surrealista. A veces me sentaba e intentaba no pensar en ciertas cosas. Era raro. Me lo guardé para mí durante toda la gira que hicimos y fue brutal", comentó.

Commerford descubrió que tenía este padecimiento cuando estaba buscando un seguro de vida, el cual le fue negado, ya que tenía muy altos sus niveles de antígeno prostático específico (PSA).



“Puedes encontrarte en una situación como la mía en la que es como, carajo, toda mi vida cambió… El cáncer de próstata es muy, muy, muy difícil porque está conectado con tu sexualidad. Es difícil desconectarse de eso y cuando te ves forzado a esa situación, es un viaje psicológico brutal”, reveló.



El bajista también comentó que se siente culpable de que su padecimiento no fuera descubierto antes: “Me culpo a mí mismo. Debería haber dicho: 'Mis números están elevados y ¿qué significa eso realmente?'. Debería haberlo tomado más en serio", reconoció

Para revisar su estado de salud, Commerford tiene que someterse a pruebas cada seis meses para determinar la etapa en la que se encuentra la enfermedad. Además, debe cuidarse mucho, realizar ejercicio y tener buenos hábitos alimenticios.



A pesar de todo, el rockero intenta tener una mentalidad positiva y aseguró que seguirá escribiendo música para su nuevo proyecto, la banda 7D7D. "Estoy intentando llegar a las 100 canciones. Ahora tengo algunas metas", afirmó el estadounidense.

