De niño, Rafael Ricardo fue monaguillo en San Juan Nepomuceno, Bolívar, donde nació el 24 de diciembre de 1949. La religión era muy importante para su familia, que incluso pensó que se convertiría en sacerdote.

Pero no. Ser monaguillo le sirvió para afinar su oído y su voz con los cantos litúrgicos. De todas maneras, la música no le era ajena: sus abuelos fueron pianistas y él empezó a aprender a tocar el acordeón cuando tenía 12 años.



Rafael Ricardo combinó los dos instrumentos y encontró el punto del llamado ‘acordeón lira’, un sonido distintos al del acordeón tradicional.



Su valor y su trayectoria serán homenajeadas el 24 y 25 de junio en la edición número 7 del Festival Multicultural de los Montes de María, en su tierra natal. Había confirmado su asistencia, pero ahora se le recordará de manera póstuma. Ricardo falleció en Cartagena la noche del 21 de junio.



El pasado domingo sufrió un derrame cerebral y fue llevado a la clínica Gestión Salud, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos con sedación.



El 21 de junio, en horas de la mañana, los médicos le dijeron a su familia que empezarían a despertarlo, para determinar qué tan grave era su estado. Sin embargo, con el paso de las horas su salud se deterioró y falleció a las 9:15 p. m.



Rafael Guillermo Ricardo Barrios fue acordeonero, cantante y compositor, y también actor.



Empezó en el grupo Los Caporales del Magdalena, con el músico Alfredo Gutiérrez. Posteriormente trabajó con el maestro Adolfo Pacheco, por quien sentía una gran admiración.



Además, Ricardo fundó Los Armónicos de Colombia. Un directivo de la desaparecida disquera Sonolux lo oyó y le propuso grabar un disco. En varias entrevistas contó que no tenía ni idea qué era un estudio de grabación, pero dijo que sí. Sin embargo, no pasó nada con sus primeras producciones.



Finalmente le llegó el reconocimiento cuando se unió con el cantante Otto Serge. “Esta dupla convirtió en clásicos del folclor vallenato temas como El mochuelo, Lejanía, Señora, Bendita duda, Serenata y Rosario, entre otros”, le dijo a El Heraldo de Barranquilla el investigador cultural Jaime Pérez Parodi. Precisamente Señora, de Rafael Manjarrez, lo llevó a la fama en 1985:



Un verso bien sutil y dirigido / delicado y sensitivo / quisiera componer yo. / Le ruego, mi señora, que comprenda / que no sé si usted se ofenda, / pero es mi declaración. / Comprenda que el amor no tiene redes / no hay nada que lo pueda detener / y si usted es la mujer que me conmueve / respeto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted. Estas son las dos primeras estrofas de un tema que se convirtió en himno romántico del género vallenato.



Precisamente, Silvestre Dangond lo define así en el tuit que publicó: “¡Llovía, montado en un bus en Bogotá y esta música sonaba en la radio y te hacía sentir que algo dentro de ti pasaba! Buen viaje, Rafael Ricardo. Enseñaron a Colombia amar la música romántica!!” (sic).Para el músico Lorenzo José Vergara, el vallenato de Rafael Ricardo “no se olvida, por su gran calidad”, y el mismo acordeonero contaba que sus “canciones se siguen oyendo no solo en la Costa norte sino en el interior del país”.



En Sonolux, Rafael Ricardo conoció a Otto Serge, una sociedad musical que duró 19 años, de 1979 a 1998. El primer disco lo grabaron en 1979, Mi sentimiento. De este trabajo resalta la canción Tú verás. Luna, Arbolito viejo y Muchachas patillaleras fueron otros de sus éxitos.



“Hemos perdido a un músico de primera, lo que él hacía estaba proyectado para que ocurriera unos 20 o 40 años después, pero se anticipó y sentó las bases del vallenato romántico con su acordeón de piano. Recuerdo que artistas como Gustavo Gutiérrez Cabello también hizo lo propio con este instrumento. No todo el mundo se le medía a grabar con estas melodías”, le dijo Serge a El Herado, tras conocer la muerte del músico. Agregó que aunque se querían, “la relación no terminó bien”.



Como actor, Rafael Ricardo estuvo en producciones como 'Chepe Fortuna', 'Rafael Orozco, el ídolo' y 'Oye bonita', entre otras. El músico decía que esta faceta le había permitido acercarse a las nuevas generaciones.



Su vida, aunque no estuvo exenta de problemas judiciales, sí estaba llena de magia. “Cuando tenía seis años, ir de San Juan Nepomuceno a Cartagena era una odisea, la carretera era destapada y no había puente en Gambote, había un ferri. Cuando alguien viajaba eso se sabía dos meses antes. Yo siempre encargaba una violina (armónica), y los cancioneros que vendían en los andenes de la ciudad, en ese tiempo eran más bien de música mexicana. Luego estudié en San Jacinto, en el Instituto Rodríguez, y yo siempre cantaba en los actos públicos”, le dijo a El Universal.



En el 2019, Ricardo se vio envuelto en un problema judicial, cuando hizo publicaciones en sus redes en contra de Rafael Manjarrez, compositor y vicepresidente de Sayco. La Corte Constitucional le ordenó el retiro de sus comentarios para garantizar el derecho al buen nombre de Manjarrez.



Rafael Ricardo será enterrado en San Juan Nepomuceno. Hoy, a las 10 a. m., tendrá su despedida.