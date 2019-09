'Quinteto con voz' un álbum que se grabará en compañía del público

En su primer trabajo musical, Buenos Aires-Bogotá, nominado al Grammy Latino 2015 como mejor álbum de tango, el Quinteto Leopoldo Federico incluyó un bambuco, un pasillo y una guabina, tres piezas andinas colombianas que marcaron el rumbo de su siguiente disco. Pa’ qué más, el segundo álbum, fue de música andina colombiana llevada al formato de quinteto.

“Las grabamos porque además de ser un grupo de tango, somos colombianos –cuenta Giovanni Parra, director del conjunto–. Nunca fue la idea fusionar el bambuco y el tango, sino hacer música andina con una sonoridad distinta. Por eso, aunque teníamos formación de tango, estudiamos para ser lo más fieles posibles a cada estilo. Y cuando se me ocurrió hacer un tema cantado en el segundo disco (la canción Y vivirás, con voz de María Isabel Saavedra), pensé que así quería que fuera el tercer álbum”.

También Pa qué más consiguió una nominación al Grammy Latino, en la categoría de folclor. Y ese reconocimiento ganado le ha permitido al bandoneonista y director soñar en grande con el álbum Quinteto con voz, que grabará el miércoles en un show con público, en el Teatro Roberto Arias Pérez de Colsubsidio en Bogotá.



Así, los seguidores de la agrupación podrán presenciar la puesta en escena y grabación en el que Parra y sus compañeros han puesto el corazón. El músico había sido llamado a grabar con otros artistas y los invitó de vuelta. Así se formó la lista de 13 cantantes que acompañarán el grupo. Nueve de ellos compusieron las letras de sus interpretaciones de este miércoles.

Un ejemplo: “Laura Mayolo (de Mojito Lite) es una cantante de primera, pero su música es pop –dice Parra–. No iba a invitarla a hacer pop porque no puedo adaptarme a su estilo, pero tampoco la iba a alejar mucho de lo que hace. Ella no había cantado un bambuco. Pero sí escribe canciones, y le pedí que escribiera un vals o un bolero. Ella hizo un vals, lo mandó con melodía y armonía en guitarra y se lo pasé a Germán Darío Pérez, arreglista de música andina, y él lo convirtió en una guabina hermosa”.

La idea del trabajo fue esa. Que todos los invitados se sintieran a gusto y que, en lo posible, interpretaran sus propias canciones. Así, se integraron María Isabel Saavedra, Natalia Bedoya, Marta Gómez, César López, el Dueto Primavera, María Cristina Plata y Victoria Sur, entre otros. Detrás de cada canción hubo también un arreglista consagrado de la música andina.

No quiere decir que el Quinteto Leopoldo Federico –que lleva el nombre de una leyenda de la música austral– haya renunciado al tango. El show abrirá con uno de sus tangos, aunque el álbum se centre en su faceta andina.



“Seguimos haciendo tango –explica Parra–, pero nuestra música ha tomado un rumbo andino. Hay muchos quintetos en Argentina y el mundo porque es el formato que dio a conocer Astor Piazzolla, con el que se hizo más conocido el género. Muchos quintetos tocan lo mismo, unos son más contemporáneos, otros solo hacen covers o música de Piazzolla. Así empezamos, así fuimos los tres primeros años. Después nos acercamos a la música colombiana y eso no lo hace ningún otro quinteto. Cuando las embajadas buscan un quinteto de tango, buscarán en la Argentina. Entonces, chévere que haya un grupo que haga música colombiana con otras sonoridades. Pero seguiremos tocando tango”.

¿Y la faceta del tango?

De hecho, Parra ya está soñando con el paso siguiente, un álbum futuro en el que sigan invitando voces, pero de tangueros argentinos. “Tal vez un cuarto disco sea así, porque el tango está hasta en el nombre del grupo”, dice.



El quinteto nació en el 2011 y lleva el nombre de una leyenda del tango, Leopoldo Federico (1927 -2014), a quien Parra alcanzó a conocer cuando estudiaba música en Argentina y hacía parte de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce.



“Cuando llegué Leopoldo Federico era el ídolo de todos, era el músico vivo más importante que quedaba, tenía 85 años y todos lo amaban. Cuando lo conocí me puse a llorar de la emoción y logré tocar con él", recuerda Parra.

Era él ídolo de sus maestros de música y de sus compañeros. Así que Parra entendió el honor que era estar en una orquesta dirigida por él. Por eso se conmovió tanto al ver al maestro llorar también, porque los jóvenes querían tocar con él.



"Entonces me dije, la gente en Colombia tiene que saber quién es este señor -relata Parra-. Así que cuando formé el grupo quise que fuera un homenaje a él. Por supuesto, le pedí permiso. No alcanzó a escuchar el primer disco del grupo porque murió antes, pero sí unas grabaciones que hicimos antes. En algún momento me han dicho que le ponga mi nombre al grupo, porque ha trascendido mucho. También para figurar como director. Pero no me gusta, porque la naturaleza de este grupo es rendirle un homenaje a una figura y también al tango, aunque también le demos otra sonoridad a la música colombiana”.

Dónde y cuándo

Concierto ‘Quinteto con voz’. Miércoles 25 de septiembre, 8:00 p. m.

Teatro Colsubsidio, calle 26 n.° 25-40. Boletas en el teatro: 7420100 ext. 1678, y www.Primerafila.com https://bit.ly/2YYcZZt.

Facebook, Instagram y Twitter: @quintetolepoldofederico