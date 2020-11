La llegada del bambuco y la guabina al Grammy Latino 2020

De la mano del álbum Quinteto con voz, los bambucos, las guabinas y los valses de la música andina colombiana están nominados al Grammy Latino cuyos ganadores se conocerán esta noche. Los arreglos estuvieron a cargo maestros de esta música y las voces fueron de 13 intérpretes invitados, entre ellos María Isabel Saavedra, Marta Gómez, Laura Mayolo, Natalia Bedoya y César López, además del Dueto Primavera de Boyacá.

El álbum es del Quinteto Leopoldo Federico, un grupo liderado por el bandoneonista bogotano Giovanni Parra, cuyos estudios musicales en Buenos Aires parecían haberle marcado un camino tanguero –de ahí el nombre en homenaje a un maestro del género argentino–. El tango le dio su primera nominación en el 2015, por el álbum Bogotá Buenos Aires. Sin embargo, giró hacia las raíces musicales colombianas como fuente de originalidad.

Las integrantes del Dueto Primavera, ganadoras del título de Princesas de la canción en Ibagué en el 2005, fueron voces invitadas al álbum de Quinteto con voz. Foto: Daniel Garavito

¿Cómo terminó este quinteto haciendo bambucos y guabinas? Con la primera exploración en música local consiguió su segunda nominación, en la categoría de folclor, con un trabajo instrumental como el primero, pero con una sola pieza cantada por María Isabel Saavedra, cantautora y autoridad en el folclor andino.



“La idea nunca fue fusionar bambuco y tango, sino hacer bambuco con una sonoridad distinta”, dice Parra. Por eso, él y los integrantes del quinteto estudiaron a fondo esta música.

Así que cuando lo llamaron del Teatro de Colsubsidio para que ayudara con una programación tanguera, Parra lo hizo, pero les habló del álbum que soñaba: grabado en bloque con las voces de invitados. Así surgió el concierto irrepetible de Quinteto con voz. Con sus ahorros, Parra trajo a Marta Gómez desde Barcelona, a Saavedra desde Miami, a todos. Pero mucho antes, a cada vocalista le asignó un maestro de música andina como arreglista para su interpretación. Dos invitadas: Laura Mayolo y Natalia Bedoya nunca habían abordado estos sonidos.

Saavedra es conocida por algunos por una colaboración con Manzanero. Otros la conocen como cantautora de diversos géneros y es una autoridad en la música andina. Foto: Daniel Garavito

Lo más parecido para Laura había sido un bolero, y Parra la instó a componer uno. Finalmente ella hizo un vals, Te vi partir, que Germán Darío Pérez, director del trío Nueva Colombia, convirtió en guabina.



Entre el 23 y 25 de septiembre del 2019 se hizo la grabación. Primero, el álbum en el teatro, a puerta cerrada. El 25 se hizo un show para el público, cuyas piezas en video están en YouTube. Parra se planteaba un glorioso 2020, promoviéndolo. Pero cuando apenas iba en mezclas y edición llegó la pandemia. El trabajo se terminó a larga distancia, con el ingeniero de sonido Alejandro Sánchez, en Miami, y Parra, en Bogotá. Lo terminaron en abril, a contrarreloj, para subirlo a plataformas de streaming y enviarlo al Grammy Latino.



No iba a sacar el álbum físico, “por el gasto”, cuenta. El Quinteto siempre ha tenido un público de estudiantes, artistas y músicos. Ha estado alejado de los reflectores comerciales, salvo por su paso por la alfombra de los Grammy Latinos. Así que hizo una preventa de mil copias. “En cuanto se vendieran, las mandaba a hacer”, dice. A las dos semanas había vendido el 70 por ciento. Así que hizo los discos que él mismo llevó a domicilio. “De los álbumes del Quinteto es el que más se vendió en físico”, dice.

El Quinteto Leopoldo Federico, grupo musical dirigido por el bandoneonista Giovanni Parra. Ha estado tres veces nominado al Grammy Latino. Foto: Julián Lineros

Lo que él describe como “un recorrido por la cordillera de los Andes a partir de bambuco, danza y guabina” recibió la nominación a mejor álbum de folclor en septiembre. Compite con otros colombianos: Los Gaiteros de Pueblo Santo y los Gaiteros de San Jacinto, junto con Susana Bacca (Perú) y Tierra Adentro (Paraguay).



Parra afirma que a partir de las nominaciones se ha quitado prejuicios. “No me gustaba que mi trabajo fuera uno antes y otro después de la nominación –confiesa–. Me daba como piedra que el Grammy pusiera el sello de una calidad que el álbum ya tenía. Pero vi que no importa. Para mí es feliz que en Boyacá le hagan un artículo al Dueto Primavera hablando de la nominación. Ellas estaban apenadas conmigo porque el álbum es del Quinteto. Me decían: ‘Siento que le estoy quitando algo’. Les respondí: No importa. Si a Boyacá le interesa que el trabajo de personas de su tierra llegue al Grammy Latino, no digan que no. Buscamos públicos. Así que bienvenido sea. Es de todos y no vamos a escondernos”.

“Hay un público que llega buscando a Marta Gómez o a Saavedra –finaliza–. Pero así conocen qué es un bambuco o una guabina. Son músicas hermosísimas, pero muchas veces no llegan a la gente. Para mí, la nominación es colectiva, fue un trabajo de artistas y arreglistas para que la música andina se conozca más”.

La cantautora colombiana Marta Gómez, radicada en Barcelona, ha sido ganadora de dos Grammy Latinos en ediciones anteriores. Foto: Daniel Garavito

LILIANA MARTÍNEZ POLO

