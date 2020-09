Test: 21 preguntas esenciales sobre Mafalda

No vamos a preguntar qué no le gusta a Mafalda. Su fobia por la sopa es tan universal como el odio a las cucarachas, ¿pero qué tanto sabe de la creación más famosa de Quino? Es hora de revisar sus historietas.

1. ¿Cómo se llama el papá de Mafalda?



A. Domingo

B. Armando

C. Jorge Eduardo

D. Ninguna de las anteriores



2. ¿Cómo se llama la mamá de Mafalda?



A. Graciela

B. Tamara

C. Raquel

D. Hortensia



3. ¿De qué marca es el carro familiar de Mafalda?



A. BMW

B. Renault

C. Citroen

D. Chevrolet

Quino, creador de Mafalda Foto: Enrique García Medina. EFE

4. ¿A qué se dedicaba la mamá de Libertad?



A. Traductora

B. Secretaria

C. Maestra

D. Enfermera



5. ¿Cuál es la banda favorita de Mafalda?



A. The Rolling Stones

B. The Who

C. The Beatles

D. Guns N’ Roses



6. ¿Cuál es la obsesión de Manolito?



A. El dinero

B. El sexo

C. Los autos

D. Mafalda



7. ¿Cuál de estos personajes no es amigo de Mafalda?



A. Susanita

B. Felipe

C. Miguelito

D. Ramoncito



8. ¿Cuál es el mayor sueño de Susanita?



A. Casarse

B. Ser médica cirujana

C. Viajar

D. Ser maestra de escuela



9. ¿Cuál es el nombre real del creador de Mafalda?



A. Juan Domingo Perón

B. Joaquín Salvador Lavado

C. Roberto Fontanarrosa

D. Mario Levrero



10. ¿Cuál es una de las guerras que más obsesiona a Mafalda?



A. La Primera Guerra Mundial

B. La Guerra de Corea

C. Vietnam

D. La Guerra Civil estadounidense



11. ¿Cuál es el juego favorito de Mafalda con sus amigos en el parque?



A. El fútbol

B. La rayuela

C. Los columpios

D. Los vaqueros



12. Guille, el hermanito de Mafalda, tiene una manía:



A. El chupo

B. Su osito de peluche

C. Pegarle a su hermana

D. Coleccionar mariposas



13. ¿Cuál es el negocio del papá de Manolito?



A. Una tienda de abarrotes

B. Un concesionario de coches

C. Una heladería

D. Una librería



14. Felipe y Mafalda tienen un deporte en común:



A. El baloncesto

B. El ajedrez

C. La pelota vasca

D. El badmington



15. Una de las mayores frustraciones de Miguelito es:



A. Ser más bajo que sus amigos

B. Que su mamá lo obliga a quitarse los zapatos cuando entra a la casa

C. Su mamá no lo deja comer helados

D. Es un pésimo jugador de fútbol



16. ¿Dónde se conocieron Mafalta y Miguelito?



A. En el barrio

B. En el colegio

C. En la playa

D. En una fiesta



17. Libertad tiene ideas:



A. Anarquistas

B. De izquierda

C. Fascinas

D. Democratas



18. ¿Con qué barrio de Buenos Aires se identifica a Mafalda?



A. Barrio Norte

B. Palermo

C. San Telmo

D. Caballito



19. ¿Qué nacionalidad tiene el papá de Manolito?



A. Italiano

B. Español

C. Portugués

D. Colombiano



20. ¿Cuál es la mascota de Mafalda y Guille?



A. Un gato

B. Un perro

C. Un pez

D. Una tortuga



21. ¿Cómo se llama esa mascota?



A. Burocracia

B. Mapamundi

C. Democracia

D. Quino

Respuestas a las 21 preguntas esenciales sobre Mafalda