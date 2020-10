La increíble vida de barrio de Quino en España

Las farmacéuticas que atienden en la droguería de la calle General Pardiñas de Madrid sentían especial afecto por un cliente que las visitaba con asiduidad. Era amable, tímido y tenía acento argentino. Pasaba largas temporadas en el barrio e iba a que le tomaran la tensión con frecuencia. Mientras tanto, conversaban y entablaron una relación de amistad. De hecho, cuando otro vecino, escritor, los invitó al lanzamiento de un libro, fueron juntos en un taxi. Al llegar al lugar, vieron que los periodistas y asistentes les tomaban fotos.

—Te confundieron con Penélope Cruz —le dijo Matilde a Encarna, que se parece mucho a la actriz. No era la primera vez que sucedía.



“Luego empezaron a pedirle autógrafos a nuestro cliente y tuvimos el momento de revelación: ¡era Quino!”, cuenta Matilde entre risas. Ellas no tenían ni idea. Ese cliente amable, de sonrisas generosas y palabras parcas era Quino, ni más ni menos. El libro lo había ilustrado él. “No lo podíamos creer”, recuerda. “Éramos fanáticas de Mafalda desde pequeñas, pero nunca habíamos visto a su autor”.



Matilde comprendió de dónde venían varios de los apuntes que le había oído a su cliente, entonces anónimo. “¿Crema antiedad?”, le dijo Quino alguna vez al ver una promoción especial. “¿Qué tiene? ¿Arsénico?”.



Durante los últimos años de su vida, mientras la salud se lo permitió, Quino pasaba los inviernos (veranos argentinos) en un apartamento de Madrid de la calle Don Ramón de la Cruz, donde hacía vida de barrio. En el centro de la ciudad, los barrios funcionan como pequeños pueblos. En el suyo, Quino caminaba por las calles con lentitud y compraba la comida en los pequeños comercios. Le gustaba especialmente acudir al puesto de frutas y verduras de Estrella, antes de que ella se fuera a otro sitio.



Pasaba por la papelería de la cuadra contigua y veía en la vitrina cuadernos y otros objetos con los personajes de Mafalda. Cuando alguien le preguntó si no le molestaba ese pirateo, contestó que todo lo contrario, que estaba agradecido de que los productos con sus creaciones tuvieran acogida.



A veces salía solo, pero cuando fue perdiendo movilidad lo acompañaba Alicia, su esposa. Durante los últimos años, de hecho, iba en silla de ruedas empujada por ella. Siempre disfrutaban juntos la ciudad, pese a que él había perdido visión. “Mis ojitos no funcionan bien”, decía, aunque se esforzó por dibujar en esas condiciones antes de darse por vencido.



En Madrid, Quino tenía amigos entrañables. Sobre todo, argentinos y colombianos. Y familiares. Lo visitaban algunos sobrinos; entre ellos, el que inspiró al personaje de Felipe, el amigo de Mafalda.



Le gustaba salir a comer a restaurantes del barrio. Sus favoritos eran Gerardo y la Taberna del Puerto, de comida de mar. Nunca se negó a un buen menú, acompañado de su infaltable vino. Como buen argentino. Como buen español.



Y es que los nexos de Quino con España eran muy fuertes, pues sus padres nacieron en Fuengirola, al sur del país: eran Antonia Tejón y Cesáreo Lavado, republicanos que se exiliaron en Argentina. Él recordaba que en su casa se habló con acento andaluz hasta que fue al colegio. “Me alegra que España me haya dado un premio que me remite a mi familia”, dijo cuando le dieron el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2014.

Mafalda y Quino llegan a España

Quino visitó España por primera vez cuando tenía 37 años. Viajó con Alicia en una gira por Europa. Pero Mafalda había llegado un par de años antes. En 1970, cuando la editorial Lumen publicó las primeras tiras. “Yo las leía y nos la pasábamos entre los amigos”, recuerda Matilde. “Montamos una especie de mercado negro”, agrega.



“Tenían un letrero que advertía que eran solo para lectores adultos, quizá para que no las confundieran con otros personajes para niños”. Hay quienes, sin embargo, creen que era una obligación impuesta por la dictadura franquista.



En 1989, cuando se cumplió el primer cuarto de siglo de Mafalda, se organizó la exposición Mafalda inédita. Y en 1992, un año clave para España porque se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Feria Mundial de Sevilla, Madrid fue sede de una gran muestra, El mundo de Mafalda. En el 2000 la Universidad de Alcalá de Henares le concedió el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos. Cinco años después, le otorgaron la Encomienda de Isabel la Católica de España. Y en 2014, el Premio Princesa de Asturias.

Quino frente a un mural en su honor, en Mendoza 2012 Foto: AFP

Presencia en Oviedo

“Recuerdo ese día”, dice Miguel, portero del edificio donde pasó Quino muchos años en Madrid. “Vinieron coches muy elegantes por él”. Algunos en el barrio ya sabían que ese señor tranquilo y amable era Quino. De hecho, varios vecinos le habían llevado libros para que se los firmara.



Cuando Quino apareció en el Teatro Campoamor de Oviedo, todos los asistentes se pusieron de pie y lo aplaudieron con cariño y agradecimiento. “Accede por el escenario Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino, de Argentina”, anunció la presentadora. Más adelante explicó que el jurado le concedía el galardón “por la creación del universo de Mafalda, con el que alcanzó fama internacional, por haber compaginado con sabiduría la sencillez en el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento y porque su obra conlleva un enorme valor educativo que trasciende cualquier geografía, edad y condición social”.



En esa ocasión se sentó Mafalda en el parque San Francisco, en el centro de Oviedo. Allí permanece la escultura, en un banco, donde miles de personas se toman fotos. Desde el miércoles la acompañan ramos de flores en recuerdo a su creador.



El barrio donde vivió Quino en Madrid está triste. “Era una persona tan entrañable, tan buena”, dice Encarna, que fue a atenderlo varias veces a su casa. Le llevaba también remedios e incluso se los mandó a otras partes del mundo. Él la llamaba y se los encargaba. “No solo se murió Quino; es como si Mafalda lo hubiera hecho con él”, agrega.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

ESPAÑA

