Fernando Quiroz recuerda a Mafalda, la brillante incómoda

No hace falta quemarse las pestañas leyendo hasta la madrugada gruesos tomos de sociólogos e historiadores para tratar de entender el carácter del latinoamericano, para saber lo que es vivir en un país en desarrollo –eso que antes llamaban, sin eufemismos, un país subdesarrollado–, para entender las luchas diarias de la clase media…



No hace falta más que leer a Mafalda, que es, sin duda alguna, la gran filósofa de este continente.

Filósofa, sí. Con una ventaja sobre todos los demás filósofos del orbe: que no necesita más que un par de frases para decir sus verdades ni para desentrañar el alma humana. Un par de frases que, además, suelta con humor y desparpajo, y a todos nos llega: incluso a los que la leen como si estuvieran leyendo no más que una historieta infantil o las aventuras de una niña porteña.



Sí, una niña brillante, lúcida e incómoda. Una niña que ha señalado a los arrogantes, a los consumistas, a los políticos oportunistas y a los que ejercen el poder… a los que se atornillan en el poder, a los que abusan desde el poder.



¡Cuántas veces hemos querido ser Mafalda, tener una pizca de su inteligencia, responder con su picardía! ¡Cuántas veces hemos encontrado en sus preguntas los dardos que hemos querido lanzarles a aquellos de quienes exigimos una respuesta!



Ha muerto Quino, el creador de Mafalda, unos de los artistas más brillantes de este continente. Pero hace años que había alcanzado la inmortalidad gracias a ese personaje que creó en 1962 y del cual todos los latinoamericanos llevamos algo en el corazón.



Siempre oportuna –en realidad, siempre inoportuna–, Mafalda tenía un pensamiento, una pregunta o una frase para cada ocasión. En estos días y en este país que se nos sale de las manos recordaba, precisamente, uno de sus apuntes geniales: “¿Y a vos no te pone el sistema nervioso?”