Queda legado. Vicente Fernández deja a un hijo y un nieto bien encaminados en la música. Se trata de Alejandro y Alex, respectivamente.



Ninguno de los dos, eso sí, tiene la voz portentosa del gran Vicente.



El primer llamado a prolongar la dinastía fue Vicente hijo, nacido en 1963 de su matrimonio con doña Cuquita.



Talento tiene e incluso lo comprueba, entre otros, el trabajo que hicieron en el 2012, 'Los dos Vicentes', con canciones como 'Sin papeles', 'Qué bonito milagro', 'Desde que tú te fuiste', 'Faltas tú', 'Pa’ qué llorar', 'Serenata', 'Despiértame', la colombiana 'Me llevarás en ti'; 'Mi boleto'; 'A ella', 'Sin ella', 'La mejor de las mujeres', 'Vamos a cuidarla más' y 'Cuando manda el corazón'.



La versión de 'Me llevarás en ti', de Jorge Villamil, es muy expresiva en la voz de los dos intérpretes.



Fernández hijo ha interpretado, además de rancheras, canciones regionales. Sin embargo, no ha sido tan exitoso.



Muchos lo atribuyen a su secuestro, ocurrido a finales de la década de los años 90. Por su liberación, informó en 1998 el diario mexicano Reforma, su padre pagó 3,2 millones de dólares. Estuvo secuestrado 121 días y para presionar la cancelación del rescate, le fueron amputados dos menos de su mano izquierda.



Fernández Jr no ha tenido suerte tampoco con lo que se habla de él. Se dice que es ludópata y que ha perdido mucho dinero pagando deudas de juego, Otros medios mexicanos afirman que es alcohóico y drogadicto, pero todo ha sido desmentido por allegados al hijo mayor del gran 'Chente'.

Alejandro, el Potrillo

Alejandro Fernández es hijo de Vicente Fernández. Foto: Cortesía Emporio Group



Nacido en 1971, empezó su carrera impulsado por su padre y ha tenido una gran trayectoria. Ganador de varios Grammy Latinos y otros galardones, tiene cinco hijos y es considerado el más coqueto de los hijos de Fernández.



Sus grandes éxitos son 'Me dediqué a perderte', 'Si tu supieras', 'Nube viajera' y 'Qué voy a hacer con mi amor'.



Embajador turístico de su país, no se quedó en la ranchera, sino que también hace baladas y boleros.



También es reconocido por su labor social, pues ha participado en campañas para ayudar a la niñez, tanto en Estados Unidos, como en México.

Gerardo Fernández





El político de la familia y el más alejado del mundo artístico, aunque no de la fama que rodea a los Fernández, esto último, sin embargo, no le ha ayudado en sus aspiraciones políticas.

Se ha postulado para, entre otros cargos, candidato a diputado federal de Jalisco.

Alejandra Fernández





Es la única hija de Vicente Fernández. Adoptada por él doña Cuca, se desempeña como diseñadora de modas y se ha casado dos veces.

El nieto: Álex Fernández



De 27 años, le dijo a este diario, hace un poco más de un año: "admiro tanto a mi padre (Alejandro) como a mi abuelo porque son grandes artistas, unas leyendas. Son bondadosos, cariñosos, cuidan mucho a la familia. Son además protectores y territoriales", dice.

Cuando Álex Fernández se viste con los símbolos del charro mexicano, dice que se siente como los superhéroes cuando van con sus trajes. Foto: Sony

Además de estar fojando su carrera, le gusta mucho ir al rancho familiar, (la residencia de su abuelo Vicente en Guadalajara), “a montar a caballo, a visitar el lago con los primos, pues todos somos contemporáneos; también las reuniones familiares, especialmente las navideñas, en las que siempre está la manada junta".



Es administrador de empresas y fue su abuelo el que lo inició en la música: “Un día, mi abuelo nos prestó su estudio para grabar una canción para la celebración del Día de la Madre, y cuando me oyó cantar, me habló de hacer un disco y lanzarlo, y me dijo que él mismo manejaría mi carrera”.



Su objetivo en la música, "es que la ranchera evolucione y llegue a las nuevas generaciones, donde se ha perdido un poco esta tradición tan mexicana. No es por ponerme una bandera, es porque realmente me gusta".