¿Quiénes fueron los poetas malditos?

Los escritores Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Villiers de L'Isle-Adam, y Paul Verlaine conformaron la famosa cofradía de los denominados "poetas malditos".



El término 'Poetas malditos' se recoge del título del libro del mismo nombre, publicado por Paul Verlaine en el año de 1884.

Ellos fueron una generación de escritores que formaron una nueva corriente literaria dentro de la poesía.



Poemas que, con sus letras, reflejaban la inconformidad social y el odio a la naturaleza humana que sentían los autores.



Caracterizados por su desconcierto, desesperanza y desinterés a conceptos como el futuro, los ‘poetas malditos’ dejaron huella en el mundo de la literatura.



“Ellos no solo han impactado el mundo de la literatura, sino también en la psicología, la filosofía y, como nosotros lo queremos demostrar, en el teatro. Sabemos que un Baudelaire o una Alejandra Pizarnik han generado una identidad y un estilo fuerte que, al leerlos, cambian la mentalidad de cualquiera, ya que llegan a nuestra vida generando reflexiones y pensamientos muy profundos”, le explicó el dramaturgo John Viana, gran estudioso de su obra.



Charles Baudelaire (1821-1867) ya había teorizado sobre la sensibilidad “anormal” de los poetas modernos en sus poemas- ensayo sobre el Hachisch y el opio, en el año de 1860, tres años después de publicado 'Las flores del mal', explica en un comentario la Facultad de Humanidades y Literatura, de la Universidad de Los Andes.



"Baudelaire es considerado el poeta heredero del Romanticismo por excelencia, es él quien continuando con las problemas ya señalados por los románticos les da un nuevo contenido. Buscar lo infinito en lo finito es lo que Novalis llama “romantizar”, con la plena conciencia de un ideal vacuo (lo propiamente moderno), esta es la aporía o contradicción de la modernidad que es señalada por Baudelaire en su ensayo sobre el pintor de la vida moderna, Constantin Guy", continúa explicando el informe de la universidad capitalina.



Para los estudiosos de Los Andes, "Baudelaire es el poeta que pone en tensión la mirada simbólica que busca la unidad (representada por la figura retórica de la sinécdoque, la parte en relación con el todo) e instaura de nuevo a la “alegoría” que permite la simultaneidad de la imagen, la multiplicidad del sentido, la temporalidad que el presente capta. Con Baudelaire asistimos a la muerte no de Dios, si no de lo sagrado, pues inicia con él una poesía secularizada que representa al mundo moderno y tiene como escenario la ciudad, y como héroe, el poeta caído".

¿Por qué se les denomina también simbolistas?

"Desde luego, el movimiento ve en sus representantes el uso del símbolo y no de la alegoría. Porque la sombra de lo sagrado permanece en el lenguaje gracias al sonido. El sonido une la materialidad del lenguaje con el misterio perdido de ese gran libro que es la naturaleza, el universo", anota el ensayo de Los Andes.



De esta manera, los estudiosos concluyen que Baudelaire es el precursor de la poesía moderna y puede considerarse plenamente simbolista, de la misma manera que Mallarmé y Verlaine.

