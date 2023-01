En las cantinas, en los bares; con amigos o familia, ¿quién no ha cantado a grito herido la canción de la mexicana ‘Paquita la del barrio’, ‘Rata de dos patas’? Varios años después de haber hecho el lanzamiento de este éxito, aún sigue siendo un himno en las tusas de muchas personas. ¿Cuál es su parte favorita?

‘Rata de dos patas’ fue estrenada en el 2004 e hizo parte del álbum 'Taco placero'. Desde entonces, se escucha en las voces de muchas personas que han llegado a sufrir una pena amorosa, le han roto el corazón o no les ha ido bien en sus relaciones.



Francisca Viveros Barradas, más conocida como ‘Paquita la del Barrio’, a lo largo de su trayectoria ha interpretado diferentes canciones como ‘Azul Celeste’, ‘Las mujeres mandan’, ‘Hombres malvados’, ‘Tres veces te engañé’ y, por supuesto, su himno ‘Rata de dos patas’. Pero, exactamente, ¿para quién va dirigida esta melodía?

Sin tapujos, la cantante ha expresado en distintas entrevistas que ‘Rata de dos patas’ sí estuvo pensada en uno de sus exesposos, Alfonso Martínez, con quien mantuvo un matrimonio de 30 años y quien le pagó muy mal.



En el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, con Gustavo Adolfo Infante, la artista confesó que tuvo mucha rabia hacia este sujeto por haberla engañado durante 15 años. Pese a que se separaron, ambos siguieron viviendo juntos hasta el 2000 cuando Martínez falleció.



Luego de haberse enterado de la infidelidad de su exmarido, ‘Paquita la del barrio’ guardó mucho dolor y rencor al interior de su alma, pues fue toda una vida la que le entregó a aquel hombre. Así, entonces, solo existía una forma de soltar la ira y desahogarse hasta sanar: cantar con el alma.



En sus letras, ‘Paquita’ resalta el odio hacia los hombres, el valor que tiene una mujer y el amor propio que debe tener el género femenino. Claramente, este mismo sería el significado de ‘Rata de dos patas’, pensarían todos al momento de entonarla mientras se disfruta de unos tragos.

Sin embargo, esta canción no exactamente se dirige hacia el despecho, o así lo explicó el autor de este éxito, Manuel Eduardo Toscano.

‘Rata de dos patas’: ¿Despecho o política?

En una entrevista con el programa de televisión mexicana ‘El arte de la canción’, Eduardo Toscano habló sobre su copla que escribió hace años y que, hoy en día, sigue sonando por varios rincones del mundo, gracias a la fuerte voz de ‘Paquita la del barrio’. Y es que esta melodía realmente fue escrita para un político, ¿cuál?

La idea de redactar las letras de este sencillo surgió luego de que su autor asistiera a uno de los conciertos de la mexicana y se percatara de que sus canciones siempre expresan un claro odio y desagrado contra los hombres.



“Un día fui a ver a Paquita al Auditorio Nacional y veía que cuando cantaba contra los hombres la gente berreaba. La gente no se prendía tanto como con los insultos”, confesó en dicho programa.



A medida que iba escribiendo la letra, se iba dando cuenta de que representaba a un presidente que tuvieron en México en la década de los noventa y, que, de acuerdo con lo dicho en la entrevista, era merecedor de cada insulto que salía del tema.



No obstante, por respeto a dicha figura política, tomó la decisión de no mencionar su nombre en los tres minutos con 44 segundos que dura la canción.



“En aquellos años, había sido presidente de la República un señor que era peloncito con orejas grandotas. Pero no podíamos, ni el día de hoy, faltarle el respeto a ese personaje. Pero todo el mundo hablaba de lo que había sucedido con él, si llega a escuchar esta entrevista que entienda que es mi profesión, y ahí empecé”, dijo Toscano.



Del mismo modo, en otra entrevista que le realizó ‘Univisión’ en el 2019, Toscano aseguró que a aquel personaje nadie podía ni era capaz de faltarle al respeto. “Tuvimos en México un presidente al que en aquel tiempo no se atrevía nadie a faltarle al respeto, pero uno como compositor decía, bueno, voy a hacer esta canción”.



Tiempo después se supo que el presidente de quien hablaba Toscano era Carlos Salinas de Gortari, quien ejerció como mandatario desde 1988 hasta 1994. Su elección para ser nombrado como presidente es recordada como un evento controversial, ya que se consideró que hubo un supuesto fraude en su nombramiento.

La letra, una inspiración para el desahogo del alma

‘Paquita la del barrio’ no quería aceptar la propuesta de Toscano para interpretar su composición, pues aseguraba que “era muy fuerte para cantar”. Sin embargo, así como dijo en entrevista con ‘Univisión’, la letra terminó cautivándola e inspirándola para soltar todo el daño que le causó su exesposo, y terminó dando el sí para grabar ‘Rata de dos patas’.



Así, la canción es un símbolo para el despecho de muchas personas. Sin importar la edad, se canta con sentimiento. A sus 74 años de edad, ‘Paquita’ sigue y seguirá siendo recordada por una composición que logró ser la voz de los pesares que no podían expresarse de otra manera si no era cantando a grito herido.

