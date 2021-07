¿Quién fue el que sacó la mano? ¿Y quién hizo su agosto?

El televisor sacó la mano –me dice mi mujer cuando entro al dormitorio–. No podremos ver el partido de la Selección Colombia.

Entonces, mientras la oigo, voy pensando en lo curiosa que siempre me ha parecido esa expresión tan antigua, tan popular, tan típicamente colombiana y tan repetida ya en todos los rincones del país, desde el mar hasta la montaña, pasando por las cuevas y llanuras, fábricas y colegios, cantinas y hogares, niños y viejos, hombres y mujeres, doctores y obreros, barrios y consultorios.

¿Qué tendrá que ver la mano del televisor en todo esto?

En el lenguaje cotidiano, esa frase tiene usos tan diversos que van desde dañarse hasta morirse, ya se trate de personas o animales, o de cualquier artefacto casero, averiarse el celular, o renunciar a un cargo, o abandonar una tarea que se estaba ejecutando. ¿De dónde procederá una expresión tan gráfica, tan diversa y tan usada?

Los investigadores suelen coincidir en que, como parece indicarlo la historia, ese dicho nació en los inicios del siglo XX, cuando Colombia se estaba empezando a llenar de automóviles, camiones, taxis, buses y hasta motos y bicicletas.

Fue por esa época cuando, en las calles de pueblos y ciudades, los conductores de tales vehículos se habituaron a bajar el vidrio de su ventanilla –si es que ya traían vidrio, y no las viejas carpas de lona– para sacar la mano y advertirles a los que venían detrás que iban a doblar hacia el lado que señalaban, o para cambiar de carril. No habían adquirido aún la costumbre de utilizar las luces direccionales. O no las habían inventado todavía. O temían que se les agotara la batería. En todo caso, convirtieron la mano en una señal de tránsito.

Pero, fuera de eso, es muy poco lo que se ha averiguado sobre sus orígenes.

El que hizo su agosto

Y para que vean ustedes cómo son de curiosas y asombrosas las relaciones que estos dichos y decires de la jerga popular guardan entre sí, les voy a hablar también de otro, que es exactamente lo contrario de sacar la mano: este es un canto al optimismo, a las ganancias, a lo positivo, un golpe al pesimismo y a la derrota.

Se trata del que hizo su agosto. Si alguien hace un buen negocio, si obtiene unas ganancias que no esperaba o mayores de lo que esperaba, si aprovecha la ocasión que se le presenta, en seguida dicen que Fulanito hizo su agosto.

Pero en esta ocasión no tenemos un dicho puramente colombiano, como el de sacar la mano. Al contrario: hacer su agosto nació en la propia España, en tiempos muy antiguos, anteriores incluso al descubrimiento de América, y hoy se utiliza en todo el mundo de habla castellana. Se trata de una herencia que nos dejaron nuestros antepasados campesinos.

Resulta que por allá en el siglo XV en algunas regiones agrícolas españolas, como Andalucía y Castilla, el mes de agosto era la época propicia para la recolección de los granos, lo que ellos mismos llamaban “el estival”, que era la temporada de cosechas en verano, y que se volvió la época más fructífera del año, a la que le decían estiva. Se trataba, especialmente, de recoger cereales, aceitunas, uvas, manzanas y otros frutos.

Aparece Cervantes

Fue tan exitosa esa transformadora idea de los agricultores, que empezaron a aparecer los proverbios y refranes populares para celebrarlo. Uno de ellos decía: “El que hace su agosto hace su vendimia”.

Investigadores acuciosos del idioma, como José María Iribarren, cuentan que la prosperidad económica fue tan grande que, cuando llegaba la temporada de cosechas, la gente repetía: “Agosto y vendimia no es cada día, pero sí cada año, unos con provecho y otros con daño”.

En esas andaban cuando apareció el genio más grande que ha producido nuestra lengua, el escritor insuperable, Miguel de Cervantes Saavedra. Fue él quien recogió en un libro, primero que nadie, el cuento de hacer agosto y vendimia. Está en su novela La gitanilla, escrita en 1613, hace ya 408 años, y muy poco conocida por el público.

Relata en ella la historia de un joven aristócrata que se enamora de una gitana hermosa. En su texto, Cervantes –que inventó tantos proverbios y tantas palabras, y un día de estos ustedes y yo hablaremos de eso– se refiere a que la muchacha gitana, llamada Preciosa, “hizo su agosto y su vendimia”. Era la primera vez que se mencionaba en la literatura española.

Las novias de Barrancas

De manera, pues, que la expresión “hacer su agosto” lleva ya más de cuatro siglos participando en la vida cotidiana del idioma castellano. Y sigue tan campante, significando exactamente lo mismo que el día en que nació: hacer un negocio próspero, lucrarse aprovechando la ocasión que se presenta.

Ahora les pido a ustedes que me acompañen a hacerle una visita a otra expresión que también es típicamente colombiana, de la entraña de nuestro folclor y de las tradiciones puras de nuestro pueblo.

Todos ustedes, naturalmente, han oído decir alguna vez en su vida que a la señorita Zutana la dejaron como a las novias de Barrancas. Para que empecemos por el principio, es bueno poner en claro, de entrada, que no son varias las novias que protagonizan esta historia legendaria, sino una sola, y que, además, los hechos que a ella se refieren no ocurrieron en Barranca –que es como suele decirlo la gente–, sino en Barrancas, que es un lugar distinto.

En tierra guajira

Resulta que, desde cuando empezó el siglo XX, en cuyos comienzos se regó por todos los rincones de Colombia la leyenda de aquella novia, la gente ha creído siempre que se refiere a Barranca, en territorio de Santander, que es el nombre cariñoso y familiar que se le da a Barrancabermeja, el célebre puerto petrolero a orillas del río Magdalena.

‘Quedó como la novia

Pues, entonces, para que todo quede bien claro, resulta que tales sucesos tuvieron lugar fue en Barrancas, una población en la península de La Guajira, esa cabeza grande que le nace al mapa de Colombia y que penetra a bañarse en el mar Caribe.

Distante unos cien kilómetros de Riohacha, hoy en día todo el municipio de Barrancas tiene unos 30.000 habitantes. Y también, como la Barranca de Santander, es tierra de combustibles: en las afueras de la Barrancas guajira está la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.

De manera, pues, que aclarado su origen, es hora de que vayamos al grano con nuestra historia.

La gran fiesta en el pueblo

Freddy González Zubiría, historiador de la vida cotidiana de los guajiros, logró reconstruir la historia completa de aquellos episodios, con pelos y señales.

Cuenta él que, a mediados del siglo XX, los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira eran uno solo, unidos en torno de su capital, que era Santa Marta. Sucedió entonces que en Barrancas vivía una señorita muy apreciada por los vecinos, a la que González Zubiría, con una caballerosa discreción, identifica solo con sus iniciales, E. M. La joven pertenecía a una familia ancestral, de arraigo y tradición.

Llegó al pueblo un forastero elegante y refinado que se enamoró de ella y en un santiamén le propuso matrimonio.

Comenzaron, pues, los preparativos para aquella boda histórica, a la que habían invitado a medio mundo. Vinieron de Riohacha, de Santa Marta, hasta de Barranquilla. Estaban listos ya los trajes de gala y los manjares del banquete. Se fijó la fecha para el gran acontecimiento. En el pueblo no se hablaba de otra cosa.

Llegó por fin la fecha señalada. En la iglesia de Barrancas no cabía un alma más, y menos aún con su respectivo cuerpo. La novia, hermosa y radiante, con su vestido blanco símbolo de la pureza, estaba rodeada de familiares y amigos. Pasaron los minutos y ya estaban presentes todos, menos el novio.

–Se voló en un bus de ‘Cosita Linda’– exclamó, jadeante, uno de los invitados, que había ido a la calle, corriendo, a averiguar qué pasaba. (‘Cosita Linda’, a propósito, fue una legendaria empresa de transportes, célebre en todo el Caribe colombiano).

¿Y se casó?

La familia, que se sintió obviamente burlada y ofendida en su dignidad y maltratada en su decoro, estuvo durante varias semanas buscando a aquel hombre no solo en Barrancas sino en tierras y pueblos cercanos, con el propósito de ahorcarlo con sus propias manos. Nunca lo volvieron a ver. Ni siquiera volvieron a tener una sola noticia de él ni sobre él. Parecía que se lo hubiera tragado la tierra.

En las tradiciones guajiras, concluye González Zubiría, la novia de Barrancas quedó como ejemplo de frustración, de desengaño y de una espera que nunca termina. Pero no solo en La Guajira, agrego yo, acá, de metiche, en la cocina, sino en toda la región, para empezar, y después se volvió proverbio en toda Colombia.

Desde entonces, “quedó como la novia de Barrancas” es una forma coloquial, familiar y popular de decir que alguna persona vio frustrados sus sueños, se quedó plantada aguardando algo que no ocurrió, que la dejaron esperando en vano, que se quedó con los crespos hechos.

Epílogo

Hace un momento, cuando estábamos hablando de “hacer su agosto”, les mencioné a Miguel de Cervantes, y les dije que él, auténtico genio de nuestra lengua, inventó varias palabras y hasta proverbios completos. (Fue el primer escritor que usó en sus obras el término “desengaño” como sinónimo de decepción amorosa). Pues bien: un día de estos vamos a detenernos en su historia y a recoger y comentar varias de sus invenciones, para que vean ustedes.

Por lo pronto, que no se me olvide contarles en que paró el episodio de la novia de Barrancas. El final de la historia es conmovedor. Aquella muchacha hermosa y adolorida pasó varios años aislada de la gente, encerrada y alejada del mundo, como si estuviera en un convento, agobiada por la vergüenza.

Pero, a las diez de últimas, decidió reconstruir su vida, se casó con un nuevo pretendiente, tuvo un matrimonio feliz, fue madre de varios hijos y abuela dichosa de muchos nietos. La vida le dio la oportunidad de desquitarse.

JUAN GOSSAIN

Especial para EL TIEMPO