¿Quién es Spencer Elden, el joven que demandó a Nirvana?

Modelo y artista callejero, Spencer Kenneth Royce Elden es noticia de nuevo porque acaba de demandar a la banda Nirvana por pornografía infantil.



“Los acusados promocionaron pornografía infantil de Spencer de manera intencional y comercial e hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa de él", dice la denuncia presentada en un juzgado californiano y que también sostiene que los acusados se beneficiaron y continúan beneficiándose de “la comercialización de la explotación sexual” de Elden, según informa la agencia EFE.



Mientras, el abogado del joven, Robert Y. Lewis, argumentó que se cruza la línea hacia la pornografía infantil y que la inclusión del dinero en la fotografía (un billete de un dólar) hace que el bebé aparezca representado “como un trabajador sexual”.



Spencer Elden, hoy de 20 años, fue la portada del disco 'Nevermind', de Nirvana, en 1991, cuando tenía cuatro meses y de alguna manera se ha beneficiado de este hecho, que lo ha tenido en los medios y las redes. Incluso, él mismo ha recreado la portada en distintas edades.

En esa carátula, Elden nadaba en una piscina mientras perseguía un billete de un dólar. A lo largo del tiempo, esa imagen que se ha convertido en un icono y en la más representativa y recordada del grupo de Kurt Kubain.



En la demanda, ha trascendido, Elden dice que por obvias razones él no dio su consentimiento para aparecer desnudo, pero que tampoco lo hicieron sus padres.



Distintos medios de Estados Unidos se han dado a la tarea de buscar cómo fue en realidad este hecho, encontrando que el grupo, al ver los elevados precios de los bancos de imágenes en ese momento, llamaron al fotógrafo Kirk Weddle, que le hizo la propuesta a su amigo Rick Elden, papá de Spencer.



En una entrevista en el 2008, el mismo Rick contó que Weddle le preguntó si se quería ganar 200 dólares y le contó para qué necesitaba al bebé.

Sin embargo, no hubo una firma de derechos, lo que, comentan medios estadounidenses, daría pie a la denuncia.

El joven Spencer Elden. Foto: Instagram Spencer Elden



De ese disco se vendieron 30 millones de copias y a la casa de los Elden solo llegó un paquete con un álbum de platino y un osito de peluche.



Su relación con esa portada y con Nirvana, al menos en el último tiempo, ha sido de amor y odio. Elden ha recreado la carátula en sus redes sociales mientras les escribía a dos miembros de Nirvana vivos, Dave Grohl y Krist Novoselic, que no le contestaron.



“Intenté llegar a estas personas. Nunca conocí a nadie. No recibí una llamada ni un correo electrónico”, dijo en una entrevista.



En el 2016 quiso demandar a la disquera Geffen Records, pero no tuvo éxito. "Es difícil no molestarse cuando voy a un partido de béisbol y pienso: 'Hombre, probablemente todos aquí han visto la portada', siento que tengo parte de mis derechos humanos irrespetados”.



Durante su vida, el joven ha experimentado en la música y en el arte callejero, e incluso hizo una residencia con el artista Shepard Fairey.

Además de Dave Grohl y Krist Novoselic, fueron demandados Courtney Love, como heredera del patrimonio de Cobain; Chad Channing, baterista de Nirvana que abandonó el grupo en 1990, antes de ese disco, y el fotógrafo Kirk Weddle, entre otros.