La nueva BZRP music session 57: Milo J, el joven talentoso elegido por Bizarrap

En un emocionante anuncio que dejó a los fans ansiosos por más, el conocido productor musical Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, reveló su próxima colaboración en la esperada BZRP Music Session número 57.



Esta vez, el productor optó por un enfoque comunicativo poco convencional al lanzar un cortometraje junto a la icónica figura del cine argentino, Guillermo Francella. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó con el nombre del protagonista de esta próxima producción musical.



(Le puede interesar: Karol G convertirá show de su gira 'MSB', en un festival en Medellín).

Los seguidores de Bizarrap se lanzaron a una frenética búsqueda de 'señales' para descubrir quién sería el próximo artista que participaría en la BZRP Music Session 57.



Esto fue impulsado por el cambio de nombre de perfil en las redes sociales del productor, que repentinamente viró a 'Bizapop'. A pesar de los esfuerzos, nadie logró adivinar el misterioso invitado.



(Le puede interesar: Can Xue, Fosse y Ulítskaya encabezan los pronósticos para el Nobel de Literatura).



Finalmente, las especulaciones llegaron a su fin cuando se anunció que Milo J sería el elegido para protagonizar esta próxima entrega.

¿Quién es Milo J?

A sus 16 años, Camilo Joaquín Villaruel, más conocido como Milo J, no es tan masivamente conocido como algunos de los artistas que han participado en las sesiones anteriores. Sin embargo, su rápido ascenso en la escena musical no pasa desapercibido.



(Lea más: Christian Nodal habría bajado de peso y ya no tiene tatuajes en su rostro: así se ve).



Milo J se dio a conocer en el mundo de la música hace un año con su éxito 'Milagrosa', seguido de otros temas populares como 'Morocha', 'Tu paz', 'Rara Vez' y '1708'. Su talento no pasó desapercibido, y rápidamente se convirtió en un fenómeno musical.



Además de su éxito en la música, Milo J también destacó en las Competencias Underground de freestyle a una edad temprana, demostrando su versatilidad y habilidad lírica.



(Siga aquí: Esta es la antigua fortaleza de mil años que bate récords de visitantes: ¿dónde está?).

El joven artista, oriundo de Morón, ha acumulado una impresionante audiencia de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify y se encuentra en la lista de los 500 artistas más escuchados en el mundo en 2023.



Su estilo musical, una mezcla de rap, trap y hip hop, combinado con su distintiva voz, lo ha convertido en un nombre reconocido en la escena musical.



(Siga aquí: Relaciones de pareja: ¿por qué seguimos usando las aplicaciones de citas?).



Milo J recibió el apoyo incondicional de sus colegas exponentes del trap, como Duki, Thiago PZK y Lit Killah, entre otros. Sin embargo, su colaboración en el tema "Dispara" con Nicky Nicole, lanzado en mayo pasado, fue un hito en su carrera, catapultándolo aún más hacia la fama.



Este talentoso adolescente ha pasado de ser una promesa de la música a un artista consolidado en poco tiempo. Sus giras por todo el país, incluyendo su natal Morón, forman parte de su apretada agenda, y recientemente ha conquistado el público español con su música en una gira por España.



(Además: ¿Por qué el concierto de Karol G 'Mañana será bonito fest' no se hizo en Bello?).



Si bien el anuncio de Milo J como el protagonista de la BZRP Music Session número 57 fue recibido con alegría, también sorprendió a los fans de Bizarrap, quienes esperaban un cantante relacionado con el estilo pop, dada la dirección que habían tomado las pistas previas proporcionadas por el propio productor musical.



Este 4 de octubre, los seguidores de Milo J y Bizarrap finalmente podrán escuchar esta esperada colaboración que seguramente dejará una marca indeleble en la música.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

Más noticias