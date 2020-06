¿Quién es la introvertida poeta que ganó el Princesa de Asturias?

Es profundamente reservada y celosa de su vida personal. No da nunca entrevistas. Les exige a las editoriales que pongan lo mínimo necesario en la presentación biográfica de las solapas de sus libros, pues considera que su obra debe sostenerse sola.



Por eso, a diferencia de sus compatriotas, los populares autores Alice Munro y Michael Ondaatje, el nombre de la multipremiada escritora, ensayista y profesora Anne Carson no hacía parte de los listados de los best sellers. Pero después de este jueves, al ser reconocida con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de las Letras, antesala para muchos del Nobel, muy seguramente la obra de Carson estará en el radar de muchos más lectores.

Para quienes la han leído y estudiado, la propuesta literaria y narrativa de esta mujer, nacida en Toronto (Canadá) el 21 de junio de 1950 y profesora de Literatura Clásica y Comparada en la Universidad de Míchigan (EE. UU.), es de una solidez indiscutible. Al punto de figurar en las cábalas para el Nobel de Literatura, desde el año pasado.



Eso sí, no se trata de una obra sencilla. Por el contrario, resulta un desafío para el lector que quiera acercarse a ella. Así queda insinuado por el propio jurado que le concedió el Princesa de Asturias. En su acta, anotan que Carson “mantiene un compromiso con la emoción y el pensamiento, con el estudio de la tradición y la presencia renovada de las Humanidades como una manera de alcanzar mejor conciencia de nuestro tiempo”.



La obra de Carson refleja cómo “desde el estudio del mundo grecolatino ha construido una poética innovadora donde la vitalidad del gran pensamiento clásico funciona a la manera de un mapa que invita a dilucidar las complejidades del momento actual”.

Flechazo literario

Fue una edición bilingüe de los poemas de Safo que encontró en una librería, en su juventud, la que le cambió para siempre su vida. Matriculada en el St. Michael’s College de la Universidad de Toronto, abandonó dos veces los estudios, aunque finalmente logró su doctorado en 1986 con una tesis sobre Safo, titulada 'Eros the Bittersweet'.



Especialista en la cultura y las lenguas clásicas y en literatura comparada, antropología, historia y publicidad, Carson es, a juicio de la crítica, una de las escritoras más exquisitas y eruditas de la literatura contemporánea, además de autora de una obra hipnótica en la que fusiona estilos, referencias y formatos, y apuesta por lo híbrido entre lo grecolatino, lo medieval y lo contemporáneo.



Su poesía, difícilmente clasificable, llega a ser incomprensible para algunos, y ella misma reconoce en las pocas entrevistas que ha concedido que no tiene “flexibilidad lírica, ni agudeza sentimental”; estudio y creación se interrumpen en su obra como una “deformación profesional”.



La fusión entre su cultura clásica y lo contemporáneo y la sensibilidad es lo que admira en la poesía de Carson la editora de Vaso Roto, María Fuentes, que publicó cinco de sus obras en español.



Pero no solo en sus poemas sino también en su prosa, como ocurre con 'Tipos de agua', sobre el peregrinaje que hizo por el Camino de Santiago (ruta que transcurre por el noroeste de España), en el que, en forma de diario en 40 capítulos muestra "imágenes poderosisimas en una prosa poética maravillosa".



Su lenguaje es conciso, con poemas breves y en ellos busca siempre la palabra más precisa, señala la editora de Vaso Roto, que destaca también el extraordinario helenismo de sus textos, fruto de su formación clásica y por ser traductora.



Así, en 'Si no al invierno', Annne Carson recoge los fragmentos de los poemas de Safo (630 a. C.), los traduce y los reinterpreta acercando sus pensamientos sobre el amor, el deseo, el matrimonio, el exilio, y muchos otros aspectos de la condición humana.



Otro ejemplo de su precisión es 'Nox', un epitafio a la muerte del hermano de Carson, que falleció en Dinamarca en extrañas circunstancias y cuyos restos acudió a recoger.

A través de una poesía en latín de Catulo a la muerte de un hermano, la canadiense traduce cada palabra y escribe un poema de cada una de ellas explicando lo que siente sobre la muerte de su propio hermano.



Por eso, la editora de Vaso Roto sostiene que la poesía de la galardonada con el Premio Princesa de Asturias se basa en el valor y en los múltiples significados de cada palabra.

El desafío de traducirla

Sus textos no son fáciles de traducir porque Carson es una escritora muy consciente del lenguaje, explica Jaume Andreu, director de la colección de poesía de Lumen.



“Es una gran helenista, una gran clasicista y está acostumbrada a jugar con el peso de las palabras y con la ambigüedad. Hay que ir con mucho cuidado porque en cada verso hay muchas interpretaciones, ecos intertextuales y juegos”, anota Andreu. Él tradujo en 2003 'La belleza del marido', una de sus obras más importantes, que aparece con el subtítulo ‘Un ensayo narrativo en 29 tangos’

.

En ese libro, Andreu encuentra mucha valentía ya que tiene "la capacidad de hablar de su condición de mujer, sin subterfugios ni maquillajes ideológicos prefrabricados. Lo que significa ser mujer, enamorarse de un hombre y todo lo que suele entrar en juego en esas relaciones de deseo y en particular de un matrimonio".



Entre sus obras también destaca la novela en verso 'Autobiography of Red' (1998), un best seller definido como “poesía que seduce incluso a quienes no leen poesía”.



Así ha ido creando un mundo exquisito, un 'collage' entre poesía, disertación, ensayo y drama, con aportaciones incluso a veces de ópera.



Ya en su primer libro, 'Eros' (1986, en español en 2015), Carson medita sobre la naturaleza del amor romántico y el deseo erótico utilizando fragmentos en prosa que se entrecruzan con los versos.



Entre sus más admirados poetas están Homero, Thomas Hardy y la británica Stevie Smith, a quien califica de "excelsa", y considera a Virginia Woolf la figura más importante de la historia de la literatura.



Es autora de 'Hombres en sus horas libres' (2001) y de 'Albertine' (2014), donde abre un nuevo camino para que los lectores de Marcel Proust “revisen” el universo de 'En busca del tiempo perdido'.



Y desde que Pretextos publicó en español 'Hombres en sus horas libres' el auge de esta poeta solitaria y áspera -como la han calificado algunos- no ha dejado de crecer.



En 2016 publicó 'Float'. Además, escribió una adaptación sobre el martirio de la Antígona de Sófocles, que fue llevada al cine y protagonizada por Juliette Binoche como Antígona.



No le falta prácticamente ningún reconocimiento. Ha ganado el Premio Lannan de Poesía (EE. UU., 1996), Premio Pushcart (EE. UU., 1997), Premio T. S. Eliot (Reino Unido, 2001), PEN Award for Poetry in Translation (EE. UU., 2010) y Griffin Poetry Prize (Canadá, 2014).



Además, Carson es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, es doctora honoris causa de la Universidad de Toronto y ha disfrutado de sendas becas Guggenheim (1998) y Mac-Arthur (2000).



Efe / Madrid