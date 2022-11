La edición de octubre/noviembre de este año de la revista Rolling Stone en Reino Unido fue tema de amplio debate cuando salió a la luz. En ella se puede ver una foto de Harry Styles vestido con un abrigo grueso, como un gran pelaje blanco, que le cuelga de los hombros y unos shorts rosados brillantes sosteniendo una torta de cumpleaños. Para este punto, no es de extrañar el estilo extravagante que el artista expone cada vez que posa para la portada de una revista o encima de un escenario. Lo que causó revuelo esta vez fue la leyenda que acompañaba su foto: ‘Harry Styles: Cómo el nuevo rey del pop incendió el mundo de la música’.



Inmediatamente, saltaron los fanáticos de Michael Jackson a defender su legado. Incluso el sobrino del fallecido cantante se pronunció fuertemente al respecto en Twitter y durante un par de días la conversación giró en torno a si deberían o no otorgarle ese título al exmiembro de la banda One Direction. Pero, en primer lugar, no es la primera vez que Rolling Stone corona un nuevo rey del pop. Ya había pasado en el 2003 con Justin Timberlake. Segundo, y más interesante, no es la primera vez que Harry Styles es puesto al lado de una de las grandes figuras de la música. También lo han comparado con David Bowie, Freddy Mercury y hasta con Elton John.

En el momento no se llegó a un consenso, evidentemente, pero más allá de preguntarse si este artista británico merece o no codearse con otras leyendas de la historia de la música, es necesario entender por qué es importante hoy en día y por qué más de 20.000 fanáticos lo esperan con tantas ansias en su concierto de esta noche en el Coliseo Live en Bogotá. Rey del pop o no, Harry Styles ha comprobado ser una de las figuras más exitosas e influyentes de la música en los últimos años.



El salto a la fama

De izquierda a derecha, los miembros de One Direction son: Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne. Foto: AFP

Harry Styles lleva apenas cinco años de carrera como solista, pero en realidad la primera vez que el mundo supo su nombre fue en 2010, cuando se formó One Direction. Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan y él conformaron ese año una de las bandas más exitosas de la época. La ‘boy band’ fue producto de una idea de Simon Cowell y Nicole Scherzinger, ambos jurados del programa de televisión The X Factor. Todos los integrantes del grupo se habían presentado al programa, y si bien ninguno se llevó el premio mayor, estos dos agentes tuvieron la iniciativa de juntar sus talentos para crear la banda.

El éxito del grupo fue rotundo y muy pronto sus canciones empezaron a aparecer en las listas de hits, su nombre empezó a sonar en las premiaciones y las directioners —como se hacen llamar sus fanáticas— iban creciendo y replegándose por todo el mundo. Fue sin duda alguna un fenómeno adolescente muy importante, comparable incluso con lo que en su momento fueron proyectos como N’Sync, The Backstreet Boys e incluso The Beatles.

One Direction puso a todos sus miembros en la cima de la industria musical con más de 200 millones de discos vendidos a nivel mundial. Incluso alcanzaron a tener una parada en Bogotá. El 25 de abril de 2014 se presentaron en el Campín con su gira ‘Where we are’. Sin duda esta primera etapa fue un impulso clave para lo que sería la carrera en solitario de Harry Styles años más tarde.



Su carrera como solista

En 2017, dos años después de que los miembros de One Direction decidieran tomar caminos separados, Harry Styles sacó su álbum homónimo y con él abrió oficialmente su carrera como solista. Se trataba de un disco de diez canciones en las que explora sonidos más acústicos como en 'Two Ghosts', pero también buscó sacarle provecho a su lado más rockero en canciones como 'Kiwi'. Harry, que empezó como un adolescente tímido en las primeras presentaciones de One Direction, por fin empezó a sentirse más cómodo estando a solas bajo un reflector.

El álbum, si bien no muestra una faceta completamente diferente de Harry Styles, sí se desmarca de sus trabajos previos con One Direction. Pero, como con cualquier artista, el tiempo evidencia la evolución de su proyecto y no fue sino hasta el 2019, cuando sacó su álbum 'Fine Line', que el artista británico mostró su lado más arriesgado. Para ese entonces quedaba poco del adolescente bien vestido e inocente que el mundo conoció diez años antes. Fine Line demuestra un lado mucho más agresivo y sensual del artista, como se puede ver en el video del sencillo 'Watermelon Sugar', que alcanzó el año siguiente a estar en el puesto número uno del Billboard Hot 100 y, además, le dio su primer Grammy por ‘Mejor presentación pop como solista’.

Aunque, eso sí, también hay canciones como Falling en la que Styles se queda a solas con su piano contando una dolorosa historia sobre abuso de alcohol. Es sobre todo un disco que consolida la propuesta visual de Harry Styles. No solo por sus representaciones metafóricas recurrentes en sus videos musicales, también por la evolución de su vestuario en cada concierto.



Harry Styles en medio de su show de este jueves por la noche en el Madison Square Garden Foto: Instagram: @harrystyles

La pausa obligatoria que tomó su carrera en 2020 evitó que Styles presentara 'Fine Line' en Colombia como estaba planeado, pero le dio tiempo de trabajar en el que hasta ahora podría ser su trabajo discográfico más personal. 'Harry’s House', el disco que viene a presentar en su concierto en Bogotá, se estrenó el 20 de mayo de este año, un mes y medio después de que saliera el sencillo del álbum 'As It Was'. Se trata de un disco en el que el artista británico se conecta con un sonido mucho más 'indie', planta sus raíces en el 'folk' e incluso incorpora elementos del jazz. Todo esto enmarcado en un ambiente de profunda introspección que le entregó el tiempo a solas durante la pandemia.

'As It Was', por su parte, se mantuvo durante 15 semanas consecutivas en el Billboard Hot 100 y Harry Styles se convirtió así en el artista británico que más ha durado en esa posición. Del álbum también destacan canciones como 'Late night talking', Music for a sushi restaurant y Matilda, la cual resalta por su fuerte mirada a una historia de rechazo familiar.

Harry Styles apenas tiene tres álbumes de estudio como solista, pero su éxito a lo largo del mundo es innegable. Además de una larga lista de premios y una multitudinaria asistencia a cada uno de sus conciertos, uno de los récords que ayuda a dimensionar su popularidad es que de todas sus canciones en Spotify solo hay una que se encuentra por debajo de las 100 millones de reproducciones. Se trata de 'Boyfriends', de su último álbum, que al momento de publicar esta nota contaba con 99’199.543 de reproducciones. De resto, cada una de sus canciones ha sido un éxito rotundo entre sus fanáticos.



Estética e impacto cultural

Su vestimenta dentro y fuera del escenario se ha convertido en una parte fundamental de su estética como artista. Foto: Instagram:@HarryStyles

Si volvemos a las comparaciones, lo más probable es que estas cifras no signifiquen nada para quienes aún no están convencidos de que Harry Styles tiene un lugar entre los músicos más influyentes del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es realmente el impacto cultural que ha tenido Styles? ¿Qué lo diferencia de otros músicos exitosos de los últimos años? La respuesta sencilla es que Harry Styles ya no es solo un músico exitoso, es un fenómeno cultural.

Así como en su momento la vanguardia de la moda estuvo en las manos de David Bowie o el drag era una ficha clave de Freddy Mercury, Harry Styles ha construido toda una estética que gira en torno al juego, al disfraz como forma de revelar el ser verdadero y al derribe de los estereotipos de género que tiene la ropa. Es por esto último que Harry Styles se convirtió en el primer hombre en solitario en protagonizar la portada de la revista Vogue. Para ello, optó por usar un vestido largo que, a grandes rasgos, recoge su percepción sobre la idea de que no existe ‘ropa de hombres’ y ‘ropa de mujeres’ y que se ha vuelto una parte importante de su 'performance'.

El anglicismo en este contexto cobra sentido, pues es el reflejo de que la importancia cultural del artista ya no gira en torno a su música únicamente, sino a la imagen que resulta de integrar diferentes aspectos de su obra dentro y fuera del escenario.



Harry bebe mucho de la estética glam de la década de los 70, tanto así que ha llegado a recrear algunos atuendos icónicos como el vestido de María Antonieta que usó Elton John o el traje blanco que Mick Jagger lució en 1969 en su presentación en Hyde Park. Es por eso que en sus conciertos no es extraño encontrar pintas extravagantes entre los asistentes, en las que predominan las gafas con forma de corazón, bufandas afelpadas y pantalones bota campana que estuvieron de moda durante esa época.

Eso sí, su estilo sin preferencia de género no ha estado exento de críticas. Dentro de la comunidad LGBTIQ+ se le ha acusado de ‘queerbating’, que no es más que utilizar la ‘estética queer’ para atraer público y no porque realmente sea algo que represente al artista. Sobre este punto hay que aclarar que Harry Styles ha mantenido su vida privada a raya, por lo que no ha sido claro cuál es su orientación sexual ni tiene ninguna intención de hacerlo, al menos por ahora. Además, las acusaciones desvían el punto de discusión que Styles trata de reforzar con su atuendo y es que la ropa se convierte en algo con lo que se puede experimentar de muchas maneras cuando se derriban los estereotipos que hay alrededor de ella.

Lo cierto es que la imagen desafiante de Harry Styles ya es un ícono dentro de la industria y esto, combinado con su gran éxito musical a nivel global, lo han convertido en un fenómeno cultural imposible de ignorar. Solo el tiempo dirá si esta extravagante figura de la música británica podrá conservar su puesto en la sala de los artistas más influyentes de la historia.



SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS

Escuela de periodismo multimedia EL TIEMPO