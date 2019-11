¿Quién es Fumaratto, el rey de la guaracha electrónica?

Fumaratto Ferroso termina uno de sus toques a las 3:45 de la madrugada en un club ubicado en el norte de Bogotá. Se toma fotos con sus seguidores, quienes lo reconocen como el máximo referente y exponente de la guaracha (para algunos un subgénero electrónico con toques latinos folclóricos). Después, ofrece una entrevista.



Su nombre real es Daniel Mateo Quintero Posada. Nació hace 27 años en Medellín. Su nombre artístico es Fumaratto Ferroso, pero ya lo conocen simplemente como Fumaratto.

Ha llevado sus ritmos por diferentes países: en España, Chile y Panamá han oído su música.



Él se presenta como un abanderado de la guaracha, género cada vez más de moda en el mundo.



'Me provocas', su principal éxito, supera las 62 millones de vistas en YouTube. En la canción se escuchan ritmos electrónicos mezclados con voces sensuales y la presencia de un instrumento inusual para el género. En sus presentaciones en clubes, fiestas o conciertos, un saxofonista lo acompaña e “ilumina” literalmente la escena, no solo por su música, sino por los efectos de luz que lo revisten, un rasgo distintivo de sus actuaciones.

¿Quién es Fumaratto?



Fumaratto Ferroso es un artista independiente de Medellín. Es exponente del género latinoamericano conocido como guaracha. Es un DJ con hambre de sacar a relucir este género netamente colombiano. Eso soy yo.



¿Qué es la guaracha?



Un género electrónico colombiano que despertó hace cuatro años. Álex Barrera desarrolló esos patrones rítmicos que hoy se bailan en el mundo.



¿Álex Barrera es su referente?



Era mi referente, pero, lastimosamente, se queda en su zona de confort, como muchos de los artistas. Uno necesita producir y tocar, y él se quedó en la producción. Ya no es mi referente, pero lo admiro mucho por su capacidad creativa y por lo que hizo por el género.



¿Cada cuánto hace presentaciones?



Empiezo el jueves y termino los domingos. A veces las semanas se juntan tocando de jueves a lunes festivo, teniendo solamente martes y miércoles de descanso. Duermo muy mal. Por estar trasnochando tanto, los días que tengo que dormir no me acuesto. Me quedo despierto y me trasnocho buscando música. Buscando la próxima canción...



¿Cómo hace su música?



Investigando sobre la producción de música electrónica latinoamericana encontré que, exceptuando Ilario Alicante, con Vacaciones en Chile, y Stella Marín, con Vamos a jugar en el sol, no hay canciones en electrónica en español.



Entonces, estudio para aprender a componer, porque ahí está la piedra en el zapato para los productores colombianos, pues la crítica y el cuestionamiento más grande que nos hacen es que solamente tocamos canciones de otros DJ europeos o norteamericanos.



Somos reconocidos en el género urbano como “ponecanciones”, porque en realidad somos eso: ponemos canciones de otros hasta que empezamos a producir.

¿Cómo se hace una guaracha?



La explicación ‘para dummies’ es escuchar un reguetón, el clásico ritmo básico. ¿Qué hizo Álex Barrera? Modificó la velocidad del reguetón y lo hizo más rápido, creando la guaracha, que sería un reguetón más rápido.



A partir de ahí entra la creatividad de uno y lo que se le quiera poner: un saxofón, una caja, una guacharaca, cualquier instrumento. Eso es lo grande y lo lindo de la guaracha, que no discrimina instrumentos o acordes. Simplemente, hay que ponerlo en sintonía con la música y listo. Eso no lo logran otros géneros.



La guaracha tiene muchos críticos. ¿Cómo les responde?



Les respondo con trabajo. Algo que me ha enseñado esta carrera de llevar la guaracha por el país y alrededor del mundo es trabajar duro y en silencio, así deja uno aburridos a los críticos.



¿Cuáles son las críticas más recurrentes?



Que se produce, se masteriza, se mezcla y se compone mal. Por eso he buscado profesionalizarme y hacer que eso que tanto critican, esos argumentos que tienen, a veces fundamentados, se vayan acabando. Entonces, si cuestionaban que estructurábamos mal, buscamos quien nos enseñe a estructurar bien; conseguimos un estudio en Miami que mezcle bien, porque no tenemos los aparatos.



He llegado con mi equipo hasta donde he podido. Empezamos mezclando con los parlantes del colegio.



Además, las producciones caras hacen que los géneros se posicionen. En el reguetón, esos pelaos que cantaban, hicieron plata y compraron estudios de 100.000 dólares, hicieron videos de 50.000 dólares y giras de 30.000 dólares y hoy cobran cantidades. Sin dinero no habrían llegado a donde están. Lo mismo hacemos con la guaracha. Las canciones más reconocidas se compusieron en un computador de oficina con parlantes pequeños.



Al género le queda mucho por dar. Nos falta componer en estudios de 100.000 dólares y esa capacidad de conocimiento. Por eso estudio.



¿Qué hace Fumaratto por la guaracha?



Seguir investigando. En estos momentos hay personas que han dejado de hacerla y de construirla por caer en esa parte de la sociedad que ahora la critica.



Hay un estigma social que relaciona la guaracha con los estratos sociales bajos. ‘El que escucha guaracha es un ordinario’, se oye.



¿Qué hago yo? Mostrarle a la gente que los géneros musicales no entienden ni de raza, ni de estratos ni de dinero. Simplemente, son géneros. Pero hay productores y DJ que han caído en el letargo. Se hicieron famosos haciendo guaracha, pero, por no caer en el estigma, dejaron lo que los hizo grandes.



¿Y la guaracha qué hace por Fumaratto?



Todo. Es mi vida. Es lo que me tiene con un proyecto de vida muy sólido. También, económicamente estable. Y me tiene viendo el futuro como se debe ver: con sueños.



¿Cuál es su sueño?



Ser el mejor DJ del mundo. Ser el más caro, el que más cobre. Ese es mi sueño.

