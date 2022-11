La Academia Latina de la Grabación incluyó a Ángela Álvarez en una de las categorías de los Latin Grammy, en una categoría que parecería insólita para su edad: a sus 95 años fue nominada en el certamen más importante de la música hispana.



Ángela nació en Cuba, lugar donde encontró el amor por la música desde que era una niña, a sus 12 años componía y cantaba en reuniones familiares, desde ese momento nació el sueño de ser nominada en los Latin Grammy.



Al terminar la secundaria deseaba ser cantante, cosa que su papá no le acólito ya que le dijo que no le gustaría que ella tuviera esa profesión.



Ya años atrás fuera de su tierra natal, se convirtió en madre, abuela de nueve nietos y bisabuela de 15 niños más. Carlos José Álvarez, uno de sus nietos le preguntó que sueño le faltaba por cumplir y ella le dijo que el de ser cantante.



La nona, como le dice Carlos, le comento que ya tenía varias composiciones y quería que su música se conociera. El nieto de la artista desde ese momento le prometió ayudarle para que ella cumpliera su sueño.

José cumplió con su palabra y además de ayudarle a producir su primer disco que fue el que le dio a este mujer su primer Latin Grammy, además le hizo un documental narrando parte de su vida, titulado 'Miss Ángela'.



Agregando a uno de sus mayores logros en la vida es que aparece en la nueva versión de la película 'The Father of the Bride'. La abuela agradece mucho a Dios todo lo que hace y lo que ha llegado a componer, por eso mismo resaltó que si llega a ganar el Latin Grammy se lo dedica primero a Dios, y luego al mundo entero.



Un Nuevo Amanecer fue la canción con la que Ángela conoció la fama. La abuela de 95 años compitió en los Grammy en la categoría de mejor nuevo artista con Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y su Esencia y Nicole Zignago.

¡Felicidades! Ángela Álvarez y @silvanaestradab Mejor Nuevo Artista 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/SdbTRnFfW9 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 18, 2022

