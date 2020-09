¿Quién era Erick Morillo, el rey del house, el DJ que murió en Miami?

“Erick Morillo fue el rey del House”, dice emocionado Mauricio Brigante, dj y empresarios de conciertos con más de veinte años de experiencia y quien tenía al artista listo para un concierto en Cali. La pandemia frenó esa posibilidad de haber tenido a Morillo, quien tristemente falleció el primero de septiembre en Miami (EE. UU.).



“Hace muchos años Marc Anthony estaba dedicado a la música electrónica y Morillo trabajó con él en dos o tres vinilos. También en 1998 Erick fue el mejor dj de House en el mundo y el mejor de Ibiza y ya fusionaba en su propuesta reggae, hip hop y los ritmos latinos”, recalca Brigante en una charla con EL TIEMPO.

Para Brigante, Erick Morillo representó al músico de naturaleza purista en el género que potenció en la escena electrónica. Desarrolló su propio sello Subliminal Records con el que apoyó a artistas de todo el mundo y a la par con el explosivo éxito que alcanzó en 1994 con el proyecto Reel to Real y la canción I Like it Move It, también siempre se destacó por ofrecer un performance en escena muy fuerte.



“Mientras muchos artistas tocaban en vivo en no más de una hora y 45 minutos, con Morillo tenían que ser ocho horas. La energía que él tenía era impresionante y su legado es muy bravo. Creo que eso venia de su ascendencia colombiana y su espíritu latino. Fue el mejor dj internacional en el 2005 y el 2008. Hizo música con grande como Withney Houston, con Macy Gray y Boy George”, explica Brigante.



Asimismo, fue residente del sello Ministry of Sound (una de las disqueras más importantes del género) y fue escogido por otra estrella, Carl Cox, como residentes para sus shows.



“Erick Morillo es de esos artistas que aparecen una vez y es muy difícil que se repitan -anota Brigante-. (…) Usaba mucho los sonidos tribales, las congas y también fusionaba con las voces de intérpretes del soul y el R&B como Barbara Tucker”.



El reconocido músico también trabajó con Magic Juan (ex Proyecto Uno) en canciones como ‘Latinos’ y ‘Mueve la Cadera’. Morillo también fue parte del éxito de ‘Muévelo’ de El General.



“Siempre fue tipo alegre, aunque en un momento tuvo un bache en su carrera, él siguió creando y apostando por el House y con los géneros que realmente marcaron esta música. (…) Eric Morillo era de los que tocaba por el placer de hacerlo, ese era el Erick que nos va a ser mucha falta y su pérdida es en realidad algo muy fuerte para la escena mundial y nacional", concluye su amigo.



