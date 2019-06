¿Quién era el cantante pro Bolsonaro que se quitó la vida en Brasil?

En su cuenta de Twitter, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó el pasado domingo la muerte del cantante Thales Alves Fernandes, conocido como MC Reaca, citando su "regalo" y "gran talento" para componer jingles que lo hicieron famoso entre bolsonaristas.



Cientos de personas reaccionaron a la publicación de Bolsonaro, muchos en defensa y otros ante la contradicción del presidente de apoyar a una persona que estaba envuelta en un escándalo de violencia contra una mujer que, según citan medios de Brasil, era su amante y se encontraba en embarazo.

Aunque las investigaciones policiales continúan en marcha, varios medios han revelado que el cantante habría tomado la decisión de suicidarse luego de que la mujer le anunciara que iban a tener un hijo juntos, lo cual desató la ira del músico, quien se encontraba en una relación de años con su pareja. La joven se encuentra internada.



MC Reaca se describía a sí mismo, en sus redes sociales, como un "cristiano, gaúcho e instructor de boxeo", con predilección hacia la música funk, la cual le sirvió de base para componer varias polémicas parodias en las que exaltaba el ideario del bolsonarismo y arremetía contra sus opositores.



En varias ocasiones incluso atacó al expresidente Lula Da Silva y su exfórmula presidencial Fernando Haddad, utilizando las redes sociales como escenario para lanzar fuertes darnos a los políticos.



MC Reaca también fue criticado por sus fuertes palabras en contra del feminismo y de las protestas que se realizaban en Brasil organizadas por colectivos de mujeres.

En varias de las publicaciones en redes sociales el cantante arremete contra los opositores de Bolsonaro, entre ellos, el expresidente Lula Da Silva. Foto: Tomada del Facebook de TALES VOLPI

Según registra el diario Veja, "MC Reaca era un orgulloso olavete, como son llamados los discípulos del escritor y ex astrólogo Olavo de Carvalho. En el vídeo 'Mira la opresión', que obtuvo 120.000 visualizaciones, muestra cómo una feminista es 'curada' después de recibir de las manos de Tales Volpi un ejemplar del libro lo menos que necesita saber para no ser un idiota, de Olavo".



El mismo medio asegura que, "publicadas en su mayoría antes y durante la elección presidencial de 2018, las letras agresivas de Tales Volpi contribuyeron a diseminar el epíteto de 'mito' de Bolsonaro entre sus admiradores y arrebataron a 26.833 inscritos al canal del MC en YouTube. Los once vídeos allí publicados, no todos con participación de Volpi, varían entre las 5.000 visualizaciones y las 150.000. Los números no son tan expresivos, pero no consideran el factor WhatsApp, donde grupos bolsonaristas tenían sus parodias como banda sonora".

La policía cree que la agresión fue debido a un supuesto anuncio de embarazo por parte de una mujer con quien sostenía una relación fuera de su hogar. Foto: Tomada del Facebook de TALES VOLPI

De acuerdo con el diario O Estado de S. Paulo , MC Reaca fue encontrado en el borde de la carretera D. Pedro I en Valinhos, y la Policía Civil registró el caso como "posible suicidio". De acuerdo con el medio, él estacionó su moto a la altura del kilómetro 116 de la carretera y fue visto por un funcionario de la concesionaria de la carretera llevando una cuerda en las manos.



Por su parte, el diario Correio asegura que "en el boletín de ocurrencia registrado en la comisaría de Indaiatuba (municipio de Brasil donde residía), un metalúrgico de 62 años denunció que su hija se enamoró de Volpi y que la joven lo llamó en la madrugada del sábado para advertir que había sido agredida por el novio y estaba internada en el hospital. El padre se trasladó hasta el centro hospitalario donde le informaron que la joven pasaría por cirugías, debido a que presentaba edemas y hematomas en el lado derecho de la cara y en el ojo, además de fracturas en el maxilar".



MC Reaca tenía 26 años y, antes de ahorcarse, grabó dos audios para su esposa, pidiéndole perdón, agradeciendo y también para que cuidara a su padre. También le pidió que ayudara a su amante a cuidar de su hijo, si el niño sobrevivía a la golpiza.

Bolsonaro utilizó las redes sociales para lamentar la muerte de MC Reaça. Foto: Tomada del Facebook de TALES VOLPI





