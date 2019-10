Para el Salón de la fama del rock: ¿Depeche Mode o Judas Priest?

Pero no son los únicos: también están los alemanes considerados como los padres de lo que hoy se conoce como la música electrónica:Kraftwerk. Así como Judas Priest, Motorhead o Thin Lizzy. La elección se pone cada vez más difícil si se miran los otros nominados, que fueron revelados recientemente.

Judas Priest es considerado el inventor de la cultura del heavy metal. Foto: Archivo particular

Está la grandiosa Pat Benatar (recordada por sus éxitos 'Love is a Battlefield', 'Invincible' o 'Hell is for Children'); 'T-Rex' ( quienes le dieron el despegue a lo que hoy conocemos como el glam rock).

La banda Nine Inch Nails, de Trent Reznor también es candidata al reconocimiento. recientemente apareció en la serie 'Twin Peaks'. Foto: Archivo particular

Sumado a los adorados Nine Inch Nails, que con sus trazos de rock, industrial y toques electrónicos, también suena fuertemente entre los votantes que, han entendido que el concepto de Salón de la fama del Rock ha evolucionado más allá de las guitarras o los géneros. Otros candidatos como Whitney Houston (estrella de pop) y Dave Mathews Band, dan cuenta de ese punto de vista.



Sin embargo cabe resaltar el peso de leyendas de rock dentro de la lista, que también ofrece sus contrastes al darle cabida a el fallecido rapero Notorious B.I.G; el referente del funk Rufus -presentando a Chaka Khan-; Todd Rungreen, cantante y productor, que trabajó con grupos como XTC, Meat Loaf, Cheap Trick, New York Dolls y Bad Religion. Sumado a otros experimentados en la ruta roquera como The Dobbie Brothers y MC5.

Hay que insistir que no será fácil decidirse, ya que en la selección que hacen los fanáticos me mezclan evaluaciones de su trayectoria, el legado que han dejado los artistas y el gusto o fanatismo de quien hace el papel de oyente o seguidor.



Por ahora, y lejos de discusiones acerca de quienes fueron olvidados de la lista de preseleccionados, quienes quieran dar su voto a cualquiera de estas agrupaciones pueden acceder a: www.rockhall.com. La lista de los seleccionados se dará a conocer en principio de 2020.



Para ser elegible en el Salón de la Fama del Rock, los primeros álbumes de los candidatos tienen que tener una trayectoria de más de 25 años.



