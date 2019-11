¿Quién cantó cada éxito de Juanes en la noche de 'Persona del año'?

Artistas de todas las generaciones se unieron al homenaje y la mayoría, guitarra en mano, tal como casi siempre lo hace Juanes, cantaron sus éxitos. Aquí la lista:

Sofia Carson: 'Yerbatera'.



Rosalía: 'Es por ti'.



Juan Luis Guerra: 'A Dios le pido'.



Alessia Cara: 'Querer mejor'.



Draco Rosa: 'La vida es un ratico'.



Mon Laferte: 'La paga'.



Pablo López, Cami y Morat: 'Fotografia'.



Jess & Joy: 'Me enamora'.



Fonseca y Orianthi: 'Nada valgo sin tu amor'.



Paula Fernández: 'Para tu amor'.



Sebastián Yatra: 'Volverte a ver'.



Alejandro Sanz: 'Mala gente'.



Fito Páez: 'Fíjate bien'.



Ozuna: 'La camisa negra'.



Todos, a su estilo y a su manera, homenajearon la trayectoria de Juanes.



Por su parte, el artista paisa cantó 'Gotas de agua dulce', 'No creo en el jamás' y Seek and Destroy'.