Queen superó a Maluma y a Shakira en Spotify

Lejos de lo que podría pensarse, el furor por la película 'Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury' no solo conquistó los corazones de los nostálgicos del rock de la segunda mitad del siglo XX.



Tras ubicarse primera en recaudación en competitivos mercados como Gran Bretaña y los Estados Unidos, acaparar el 50 por ciento del público en la Argentina, y posicionarse como lo más visto en la semana de su estreno en destinos tan diversos como Rusia, Corea del Sur, Indonesia y Colombia, también la música de Queen volvió a ser lo más escuchado, 27 años después de la muerte de su legendario líder.

Según se puede ver en estos días, en Spotify Queen también arrasa: las descargas de las canciones de la banda supera en número a las descargas de los ídolos del reguetón y pop latino que suelen liderar estos listados como Maluma, Shakira, Becky G, Nicky Jam, entre otros.

La cifra de oyentes mensuales de la banda liderada por el desaparecido Freddie Mercury es mayor a la que registran cantantes como Maluma o Shakira. Foto: Captura de pantalla

Por otro lado, tal como publicó Brian May, guitarrista y principal protector de la obra de la banda, en los charts del Reino Unido, las canciones icónicas que suenan en la película se ubicaron en los primeros puestos: 'Bohemian Rhapsody', 'Don't stop me now', 'Another one bites the dust', 'I want to break free', 'We will rock you' y 'We are the champions' encabezan la lista de los 40 temas de rock más escuchados del momento, en los puestos del 1 al 6 respectivamente, dejando atrás a clásicos de AC/DC, Red Hot Chili Peppers y Guns N' Roses, bandas que siguen activas y de gira.



Mientras la crítica no ha sido del todo elogiosa con el film, colegas y admiradores como Guns N' Roses no ahorraron en acciones para apoyar el hito de la banda de haber llevado su historia a la pantalla grande. "Si todavía no lo hicieron, vayan a verla. Es una maldita gran película de rock", escribió Slash en su cuenta de Instagram.

Brian May le agradeció el gesto. Luego, para que quede claro que su audiencia no son solo nostálgicos, también reprodujo en su cuenta un video de una niña que apenas está aprendiendo a hablar, cantando todo el segmento de ópera de la canción 'Bohemian Rhapsody'.



En tanto, desde la cuenta oficial de la banda, los posteos de otros artistas reconociendo la influencia de Queen en la música se suceden. Uno de ellos ya es viral: una reversión de 'You're my best friend' de Rudy Mancuso.

En Colombia, 'Bohemian Rhapsody' fue la película más vista el pasado fin de semana. Estrenada el pasado 1 de octubre en 365 salas, y con puente festivo incluido, la cinta alcanzó 358.957 espectadores. Sumado a su preestreno una semana atrás en seis salas de cine del país, la película registra un total de 389.099 asistentes.



En entrevista con EL TIEMPO, el actor Rami Malek, quien da vida a Freddie Mercury en la cinta, aseguró que no podría cuantificar el impacto del emblemático vocalista en su vida. "Freddie era una figura poderosa porque todos tenemos un poquito de él en nuestras vidas: todos quisiéramos poder ser en público como somos en privado", dijo.



ELTIEMPO.COM y LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA​