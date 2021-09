Queen celebra cinco décadas de música y abre tienda en Londres

La banda británica Queen celebra 50 años en la música con la apertura de una tienda física temporal de dos plantas en el centro de Londres, accesible al público desde este martes y hasta enero de 2022.



'Queen: The Greatest' ('Queen: Los más grandes') está en la céntrica Carnaby Street, en el barrio londinense de Soho, y nació para ofrecer a los seguidores un "espacio físico" que recorre la trayectoria musical del grupo formado por Brian May, Roger Taylor, John Deacon y el fallecido Freddie Mercury.



"Queríamos estar seguros de que respetábamos cada década y cada era. Así que la idea para la tienda era tener cinco tiendas en una", explicó el vicepresidente de ventas del establecimiento, Keith Taperell.



Un papel de pared setentero recuerda los orígenes de la banda, junto con referencias a la tienda de segunda mano que Mercury y Taylor tenían en Londres.



Las actuaciones en directo marcan los años 80, los discos los años 90 y los DVD's de la década de los 2000. Pero la banda sigue en activo y continuará su gira mundial el próximo año, por lo que el presente de Queen también tiene su lugar en el establecimiento, y una pared exhibe guitarras firmadas por varios de sus miembros, que han estado muy implicados en el proyecto de la tienda.

Según dijo a Efe el director ejecutivo de la firma de mercadotecnia Bravado, David Boyne, tanto May como Taylor se han involucrado "a todos los niveles" en el proceso: desde aprobar los productos hasta mirar el diseño de la tienda y su distribución.



Por este motivo, considera que la de Londres no es solo una tienda sobre Queen, sino que tiene como objetivo materializar los "pensamientos e ideas" de los componentes de una banda que, según Boyne, continúa creciendo y llegando a audiencias más jóvenes, gracias, en parte, a la película 'Bohemian Rhapsody'.



Aquellos que visiten en los próximos tres meses 'Queen: The Greatest' tendrán la oportunidad de ver en exclusiva el prototipo de la única máquina de 'pinball' dedicada a Queen, que cuenta con un diseño cuidado hasta el más mínimo detalle, pues conllevó un proceso de dos años de trabajo.

Además, se encuentran todo tipo de productos oficiales de la banda, desde pines y llaveros hasta ropa, cubos de rubik o un Monopoly temático, entre otros.



Pero sin la música no existiría Queen y, por ello, cada viernes sacarán a la venta un sencillo en vinilo seleccionado por los miembros de la banda. Una camiseta amarilla con la imagen de Freddie Mercury, que habría cumplido 75 años en este 2021, encierra un proyecto benéfico en conjunto con la organización Mercury Phoenix



Trust, a la que destinarán la recaudación de las ventas para aumentar la concienciación del VIH y el sida, como parte del legado del cantante.



'Queen: The Greatest' prepara una temática diferente para cada uno de los tres meses: la música marcará octubre, el arte y el diseño coparán noviembre y la magia será protagonista durante diciembre y las fechas navideñas.



