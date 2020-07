Quédese en casa que DJ Panye pone la fiesta

Todo empezó con un computador con ‘quemador’ que sus abuelos le regalaron en el 2000, y entonces la casa de DJ Panye, en Buenaventura, se convirtió en punto estratégico para que muchos amigos y conocidos fueran a grabar todo tipo de música.

“Ahí entendí que la música es infinita, y aunque siempre la había tenido cerca, porque vengo de familia amante de la salsa y el bolero, se me abrieron otras puertas. Es más, recuerdo mucho que siendo muy niño, de 9 o 10, pero creyéndome hombre viejo, me fijaba en qué ponían y qué bailaban mis abuelos y sus amigos en sus celebraciones”, dice DJ Panye, hoy de 30 años, nacido como Harold Yesid Panesso.



Esa afición por la música lo convirtió en DJ en una ciudad donde la música está, sí o sí, en la mayoría de las casas a todas horas y a todo volumen, lo cual es parte de la cultura local.



En estos días de emergencia, en los que Buenaventura tiene unos números muy altos de contagio, DJ Panye descubrió que puede seguir haciendo rumbas desde su casa para que la gente baile encerrada.



“Primero fueron el susto y el desespero: yo me la pasaba viajando y haciendo fiestas, pero con mi esposa y mi equipo decidimos acondicionar un cuarto en la casa, y el proyecto ha funcionado”, dice.



De hecho, el 10, 11 y 12 de julio habrá fiestas a cargo de DJ Panye, rumbas a las que se unen alrededor de 5.000 personas y que “se goza gente que vive en España y otros países; eso ha sido muy bueno, que quienes estén lejos se sientan cerca de su país, de Buenaventura y del Pacífico”. Se puede acceder a ellas por las cuentas de Facebook, Instagram y YouTube de Panye.



Dice que antes de empezar siente pánico escénico, porque hay mucha gente esperándolo para ponerse a bailar.



Eso le gusta porque, además, pone “un granito de arena, pues que 4.000 o 5.000 personas se unan significa que muchos de mis seguidores se quedan en sus casas y no salen a exponerse”.



Desde que empezó este proyecto, en marzo pasado, DJ Panye y su equipo, que incluye a su mánager y productor general, Yonathan Marín, han hecho unas 50 fiestas y no les ha faltado el patrocinio, tanto de empresas pequeñas y medianas de Buenaventura como de Cali y otras ciudades. “Cuando pensé que el trabajo iba a parar, resultó que no, que no me ha faltado”, agrega.



De este modo ganan todos: el DJ y su familia, su equipo, las empresas que necesitan promover sus productos y conocen a muchos de los seguidores de Panye porque son de las ciudades y poblaciones en las que viven, y por supuesto, los bailadores.



“Yo hago esto con una gran alegría y sentimiento. Cuando le doy play a la consola siento que la gente está ahí. Mientras pongo la música (salsa, salsa choque, hip hop y rap, entre muchos otros sonidos) voy mirando los comentarios, así sé los estados de ánimo, desde dónde están conectados y hasta voy armando con ellos un listado de canciones”.



Pero también sucedió un día que lo llamaron de una casa donde había tres personas (papá, mamá e hija) y le pagaron una sesión. “Fue algo muy extraño, pues con ellos me sentía como si estuviera trabajando en un coliseo”.



Desde la calle sexta de Buenaventura, conocida como la calle de las Flores, DJ Panye atiende a su clientela. Y ofrece además flyers, videos y la opción de cambiar estos días (mientras llegan mejores) a punta de música.



Amante del soul y del R&B, así como de la Sonora Ponceña y de la salsa en general, dice que lo suyo, en época de emergencia, es entregar “un toque de alegría”.