Alejandro Sanz hará una versión de 'Vivir si aire', de Maná

El grupo mexicano Maná reveló Que el cantante y compositor español Alejandro Sanz formará parte de su disco de duetos, ‘Noches de Cantina’, que publicarán próximamente

En una rueda de prensa ofrecida en la previa de su regreso al escenario del Festival Internacional de Viña del Mar, en la costa de Chile, el líder de la banda, Fher Olvera, explicó que el artista madrileño interpretará la mítica canción de la banda ‘Vivir sin aire’.

"Naturalmente hay un disco que va a salir ya este año, que se llama ‘Noches de Cantina’, que son duetos, que la banda ha ido sacando muy lentamente, poco a poco con amigos latinos, a los que también les gustan las canciones de Maná y hacemos versiones más como a la mexicana y es bonito oír a otros colegas cantando canciones de Maná", explicó.

"El último que estaba grabando, ya podemos decirlo así, es Alejandro Sanz, con nosotros también, ‘Vivir sin Aire’. Y hay un montón que ustedes ya oyeron de Christian Nodal", agregó.



El grupo anunció, asimismo, que donará una parte de la recaudación por sus conciertos en Chile a las víctimas de los mortales incendios que a principios de mes segaron la vida de 133 personas y destruyeron miles de casas y hectáreas de bosque en la región de Valparaíso, y en particular en la propia Viña del Mar. "Siempre hemos tenido tanta empatía con Chile, desde muchísimos años, y nos sentimos cuando recibimos la noticia de los incendios, nos dio mucha tristeza. Nos sentimos acongojados. Inmediatamente hemos reaccionado para poder donar una parte de las ganancias", explicó su vocalista, Fher.

Alejandro Sanz Foto: Prensa del artista

El cantante aprovechó para sacar la parte más comprometida de la banda, denunciar la crisis climática, y animar a todos a defender el planeta. "Es como si la tierra tuviese calentura, a uno empieza a darle una calentura cuando sube (la) temperatura del cuerpo y empieza a tener diversas reacciones. Por un lado, estoy optimista de que vamos a salir de esto. ¿Y este porque vamos a salir?, Porque cuando el agua nos llega a la nariz, entonces empezamos a patalear. Esto de querer salir es básicamente cambiar la forma en que estamos moviendo el mundo, dejar de quemar petróleo", afirmó.



"Lo segundo, que venimos con una generación nueva que sí se está dando cuenta y que no quiere heredar eso de nosotros, que fuimos incapaces de cambiarlo. La verdad hemos sido incapaces, somos en ese sentido, somos perdedores todos nosotros porque no hemos hecho nada para que nuestras futuras generaciones agarren un planeta", señaló. En lo musical, los mexicanos anunciaron un concierto potentisimo, con todos los decibelios del rock, un espectáculo de más de dos horas de guitarra rasposa y melódica, en especial en su presentación de Santiago de Chile, ya que el festival de Viña del Mar acota el tiempo de concierto a 70 minutos.

"Lo importante es que estamos aquí, es nuestra quinta vez, amamos este festival. Nosotros decíamos que algún día tenemos que estar aquí, imagínate, ya es la quinta vez y estamos muy agradecidos con Chile", agregó. Además se disculparon de no haber podido actuar el pasado año, como estaba previsto, e insistieron en que se debió a problemas de rodilla de Fher, y no a cuestiones políticas -como su reivindicación de un pedazo de mar para Bolivia- como informaron algunos medios.



La agrupación mexicana estuvo en una edición del Festival Cordillera. Foto: Laura Bohorquez

La banda también se refirió al otro proyecto que tiene en mente, su nuevo álbum de estudio, que se espera desde hace más de nueve años, y en el que dicen ya están trabajando. "Lo bueno es que viene un álbum nuevo de estudio ... no traemos prisa en hacerlo porque tenemos todavía una gira muy grande que hacer, pero están las ganas otra vez de componer, entrar al estudio, que hay mucho, mucho tema, también muchas cosas han pasado en el mundo que podemos poner las letras", señaló Alex González, baterista de Maná. En este sentido, expresaron su felicidad por haber conseguido ser una banda transgeneracional, que une a padres e hijos en torno a su música, incluso en vivo, y criticó que la violencia haya entrado en las letras de algunos músicos ya que "si de por sí Latinoamérica tiene muchos problemas de violencia, yo creo que no hay que ponerle más fuego a lo que ya está encendido, no?" ", concluyó.



EFE