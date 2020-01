Qué tristeza, Rosalía no viene al Megaland

La reciente ganadora de un Grammy anglo, Rosalía, no estará en el Megaland bogotano, reprogramado para el 27 de marzo próximo. En su reemplazo, anunciaron los organizadores, estará la colombiana Karol G., ganadora de Grammy Latino.

Este evento se iba a realizar el pasado 30 de noviembre, pero que se aplazó debido a las jornadas del paro nacional que tuvieron lugar en distintas ciudades del país, incluida Bogotá.



En el cartel también está el venezolano Danny Ocean, que ha triunfado con sus ritmos de reguetón y dancehall en discotecas de varios países con sus éxitos Dembow y Me rehúso.



Debido a que artistas como Daddy Yankee, ChocQuibTown, Greeicy, Manuel Medrano, Mike Bahía, Trapical Minds, Jiggy D, The Rude Boyz y El Freaky Colectivo ya no aparecen en el listado, el festival tendrá a Sebastián Yatra, Cali y el Dandee, Arcángel, Sech y Dani 3Palacios.



También estarán Mau y Ricky, Myke Towers, Dalex, Darell, Lalo Ebratt y Fumaratto.