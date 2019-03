¿Qué tanto se parecen 'La bicicleta' y 'Te quiero tanto'? Decida usted

Mucho se ha especulado acerca de la demanda por plagio en contra de Shakira y Carlos Vives. Algunos medios incluso presentan la canción 'Te quiero tanto', del artista cubano Livam Castellano, como "la canción que fue plagiada" por las estrellas colombianas.



Sin embargo, es un caso en el que cuesta encontrar una similitud que vaya más allá de las palabras "Te quiero tanto", al menos a simple vista. La última palabra la tendrá el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid (España), al que los colombianos acudieron el miércoles pasado para dar su versión sobre el proceso de creación de La Bicleta.

Mientras que Shakira se ha mantenido apartada de los medios y no ha dejado que trascendieran imágenes suyas en el tribunal, Carlos Vives ha compartido su sentir en diferentes momentos.



Ambos artistas negaron que 'La bicicleta' pueda ser plagio del tema compuesto por Castellano y lanzado al público entre 1996 y 1997.



Castellano pide su parte como "compositor" de la canción. Desde que difundió la noticia de este reclamo, el público ha tenido a mano las dos canciones, en Youtube, y puede compararlas. Por lo mismo, queremos invitar a los lectores a que nos den su opinión sobre qué tanto se parecen las dos canciones mencionadas.

'Te quiero tanto'

A continuación el tema compuesto por Castellano, cuya letra dice lo siguiente:



"Yo te quiero, yo te quiero tanto,

que no puedo olvidar tu locura.

Yo te quiero, yo te quiero tanto,

que tú me llenas, me tomas, eres una (Bis).



"Cuando nos amamos para el mundo, se para todo

y te llevo a ti por dentro.

Es tan puro lo que siento,

luna, tarde, espacio, tiempo, sentimiento, suerte.

Eres todo para mí.

Por eso no te voy a dejar, por eso yo te digo que …



"Yo te quiero, yo te quiero tanto

que no puedo olvidar tu locura

Yo te quiero, yo te quiero tanto

que tú me llenas, me tomas, eres una

La bicicleta

El sonido de 'La bicicleta' es algo muy familiar para el público colombiano desde su lanzamiento en el 2016 y fue la sensación porque pocas veces se ve a Shakira y Carlos Vives juntos en una producción musical. A continuación, el video oficial de este tema.

¿Qué piensa usted? Nos gustaría tener su voto en el sondeo de ELTIEMPO.COM.

#SondeoET De acuerdo a las acusaciones que recibieron @shakira y @carlosvives por plagio, ¿cree que la canción 'La bicicleta' es igual a 'Te quiero tanto'? Escúchelas acá ► https://t.co/rsZLYWEYIR y vote. — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 29 de marzo de 2019

CULTURA