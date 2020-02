¿Qué tal Romeo y Julieta, Peter Pan o Frankenstein con piel negra?

La cadena de librerías Barnes & Noble de Nueva York anunció que canceló su proyecto Diverse Editions bajo el cual lanzaba doce novelas clásicas con nuevas portadas que mostraran personas negras, tras una serie de críticas a la iniciativa en las redes sociales.

"Reconocemos las voces que han expresado su preocupación acerca del proyecto Diverse Editions en nuestra tienda de la Quinta Avenida y hemos decidido suspender la iniciativa", indicó Barnes & Noble, la cadena de librerías más grande del país, en un comunicado.



Igualmente dio a conocer que había cancelado el evento que tenían previsto para este miércoles en esa tienda con motivo del inicio del Mes de la Historia Negra.



Para conmemorar el Mes de la Historia Negra, Barnes & Noble se había asociado con la editorial Penguin Random House para lanzar las ediciones especiales de doce novelas: Alicia en el país de las Maravillas, Romeo y Julieta, Los tres mosqueteros, Moby Dick, El jardín secreto, El conde de Monte Cristo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Emma, El mago de Oz, Peter Pan, La isla del tesoro y Frankenstein.



Las portadas de estas ediciones especiales fueron diseñadas por artistas de diferentes etnias y orígenes, de acuerdo con el comunicado.

Como parte de la iniciativa de promover la diversidad, Frankenstein ya no sería verde, sino marrón. FACEBOOK

TWITTER

Como parte de la iniciativa de promover la diversidad, Frankenstein ya no sería verde, sino marrón, así como Romeo y Julieta, que además tendrían cabello rizado, y Dorothy sería negra.



La iniciativa fue criticada de inmediato por escritores que argumentaron que tener personajes negros en la portada no es suficiente.



"Las portadas no sustituyen las voces de escritores de color cuyo trabajo y voces merecen ser escuchadas", indicó además la cadena en el comunicado en el que asegura que el proyecto estuvo inspirado en su trabajo con las escuelas y creado en parte para crear conciencia y discusión durante el Mes de la Historia Negra.



Estaba previsto que estos libros comenzaran a llegar este miércoles a la tienda principal de la Quinta Avenida donde estarían en exhibición durante ese mes, tras lo cual serían donados a librerías y escuelas en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.



EFE/ Nueva York