Los días son duros en la finca de Laurent Lacrouts y de Mathieu Jourdain en la Gascuña francesa. Tienen que levantarse temprano, darles de comer a los gansos y dar varias vueltas por su finca autosuficiente, abonar la tierra –que muchas veces caminan descalzos– y recoger las cosechas.

Parece la vida normal en el campo, pero cuando la jornada está casi lista Lacrouts y Jourdain exorcizan la rutina y los retos de ser granjeros, poniendo al tope de volumen una guitarra eléctrica y dando paso a golpes certeros de batería.



A unos metros a la redonda de su casa la naturaleza parece abrazar los bramidos de rock y es posible que los vecinos de otras fincas sonrían al escucharlos y al saber que los roqueros granjeros de The Inspector Cluzo han vuelto a las andadas.

El dúo, con más de dos décadas dedicado a la música, ama a rajatabla el campo y se jacta de respirar siempre el aire independiente dentro del rock crudo y con una fuerza emocional que parece venir de su día a día con la naturaleza.

Nunca les ha interesado dejarse seducir por París o las grandes multinacionales de la música, prefieren seguir en lo suyo, haciendo paté, sembrando trigo orgánico y componiendo canciones. Eso sí, adoran viajar y ya han grabado nueve discos (con el más reciente, Horizon, lanzado en enero de este año) y guardan muchos recuerdos de los 1,200 shows en 67 países que han sido el abono perfecto para su carrera musical.

Ya han sido protagonistas de festivales como Fuji Rock Festival (Japón), Pentaport Festival (Corea del Sur) o el HellFest (Francia), el Oppikopi (Sudáfrica), el Shaki Knees Fest y el Download (Reino Unido).

En su nuevo disco hablan de la tierra, la vida y hasta el rock. Foto: Cyril Vidal.

Así como Rock al Parque y Altavoz, en Bogotá y Medellín, donde tienen una base de fanáticos muy fuerte.



“Estamos muy felices de tocar en la tierra del realismo mágico (...). Esta es una cultura muy cercana a la tierra, al suelo, al igual que Mont-de-Marsan (de donde son originarios)”, recordó en una entrevista Laurent Lacrouts, antes de su presentación en Rock al Parque en 2018.



Ahora, con Horizon, recalcan su amor por la libertad, la autogestión artística y hacen una crítica mordaz al trabajo de las grandes corporaciones de alimentos, la falsa conciencia ecológica, la extinción de las golondrinas y hasta la agonía del rock –idea que ellos no comparten–, en un tono sarcástico en una de sus nuevas composiciones, Rockophobia, canción que tuvo la colaboración de la leyenda del punk Iggy Pop.



The Inspector Cluzo prepara una gira mundial durante dos años para promocionar el disco –y sueñan con volver pronto a Colombia– y afinan detalles del estreno este mes su documental Running a Family Farm, y mientras tanto el cantante y guitarrista Laurent Lacrouts sacó tiempo para responder a nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿Canta en la ducha?

¡Ja, ja, ja! No, no tengo tiempo para eso. Tenemos todo el manejo de la finca y el de la marca de la banda (tienen su propio sello disquero, llamado Fuck the Bassplayer, porque ahora no tienen bajista). La ducha es solo de cinco minutos, algo saludable.

¿Qué lugar lo inspira?

Todo el mundo, y nuestra granja. Siempre tratamos de participar y compartir tanto como podamos con la gente y con lo que tenemos, de ahí sale todo.

Laurent Lacrouts en Rock al Parque. Foto: Juan Diego Buitrago/ EL TIEMPO

¿A qué artista imitaba cuando era niño?

A Mozart y a Jimi Hendrix.

¿Cuál ha sido el mejor concierto en el que ha estado como público?

Uno de Macéo Parker (cantante y saxofonista de jazz estadounidense), varias veces, nunca te decepciona para nada.

Los músicos preparan una gira mundial durante dos años para promocionar el disco Foto: Archivo del grupo.

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

Black, de Pearl Jam, teníamos 18 años con Mathieu y descubrimos a esa banda que era tan diferente, profunda y complicada. Estábamos fascinados con su primer álbum, Ten, así que yo fui un guitarrista al estilo de Jimmy Hendrix con algo de jazz y Mathieu era un percusionista más soul y Pearl Jam hizo que nos uniéramos.

¿Qué canción de cuna le cantaban en su casa?

Nuestros padres eran trabajadores, y nosotros somos amables, pero no exactamente del tipo de personas bromistas o a las que les cantaban canciones de cuna.

¿Un ritual antes de subir al escenario?

Quedarnos en silencio, nos ponemos nuestros trajes y no decimos nada. Odio a esos artistas que hablan todo el tiempo antes de un show. Necesitamos el silencio para respirar y calmarnos, pues cuando empezamos a roquear se arma una guerra.

El baterista Mathieu Jourdain. Foto: Juan Diego Buitrago/ EL TIEMPO

¿Cuál fue el primer disco que compró?

Varios de estúpidas bandas francesas, que no quieres escuchar.

¿Un sonido que le guste mucho?

El del órgano Hammond.

¿Por qué?

Porque puedes sentir la madera, la mecánica, ese instrumento es fascinante, y cuando encuentras a un buen organista es simplemente increíble.

¿Y uno que odie?

El del acordeón, es tan francés (de París), y como somos de la Gascuña lo odiamos. Napoleón III decidió plantar un bosque de pinos en Gascuña y secar todos los pantanos que teníamos aquí. Los trabajadores franceses de ese bosque trajeron el acordeón, que no era de nuestra cultura. En ese tiempo se tocaba la bouha, una gaita local que desapareció ¡Que se joda el acordeón!, que suena realmente plano.

¿Qué canción lo hace llorar?

Varias, pero ahora creo que siempre lloro con The River, de Bruce Springsteen, o Brothers in Arms, de Dire Straits.

¿Tiene algún miedo como cantante o músico?

No, somos de Gascuña y por eso no le tememos a nada ni a nadie; mentira, estoy bromeando. Pero en realidad, no creo tener ningún temor como músico o artista.

¿Dígame sus tres canciones para montar una fiesta?

Una canción de AC/DC, otra canción de AC/DC y una tercera de AC/DC, así puedes ver los que se quedaron, los que son más del estilo ‘Ibiza’ saldrían corriendo, esos tipos no son tan divertidos.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1