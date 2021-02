¿Paulo Londra volverá a la música tras su escándalo legal?

El cantante de trap Paulo Londra, reconocido por cantar una colaboración junto a Ed Sheeran, ha causado intriga tras pasar de ser el artista argentino más escuchado en Spotify al silencio absoluto al mantenerse lejos de la escena pública.

La causa de su repentino sigilo podría está en el escándalo que protagonizó tras viajar a Colombia para firmar un contrato millonario con Ovi On The Drums y la productora Big Ligas, entregándoles los derechos de copyrigh sobre cualquier producción con su voz. Al mismo tiempo, el argentino firmó con Warner hasta 2025, lo que ocasionó una fuerte disputa ya que su trabajo pertenecía tanto a Big Ligas como a Warner.



Según medios internacionales, el cantante, que inició su carrera musical en 2017 con el debut 'Relax', se separó de Daniel Oviedo, más conocido como Ovy On The Drums, y de Cristian Salazar, también Kristoman, porque le hicieron firmar un documento que no le permite sacar nuevas canciones a no ser que estén relacionadas con 'Ovy' o 'Kristo'.



En medio de la controversia, afirmó La Nación, la polémica cláusula se venció en diciembre de 2020 y, tras cumplirse ese plazo, el trapero ya prepara su regreso, aunque mantiene una batalla legal contra los productores colombianos por las regalías de las canciones publicadas en ese tiempo.



En entrevistas, su padre dijo a Cadena 3 que el joven ya pagó con millones de dólares todo lo que invirtieron las discográficas. La última aparición pública del autor de 'Condenado para el millón', 'Forever alone' y 'Cuando te besé' fue en 2019, por lo que sus fans esperan con ansias noticias nuevas sobre su carrera.



