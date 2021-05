¿Qué pasó con músicos de Ekhymosis, la banda en la que cantaba Juanes?

Juanes tenía 15 años cuando, en 1987, conoció al bajista Andrés García, en un establecimiento en el que coincidieron en busca de alguien que pudiera reparar sus guitarras. Vieron que había química musical, que podían tocar juntos, armar una banda y así lo hicieron.



Se inscribieron en el trash metal -después pasarían al rock en español y muchos años más adelante a coquetear con el pop.

Su primer sencillo ante el público fue Desde arriba es diferente.



De la época de Juanes -cuando se le conocía como Juan Esteban Aristizábal- en la banda, el primer éxito nacional de la agrupación fue Solo, una canción del 95. A partir de ahí llegaron los éxitos los giros hacia sonidos más comerciales en álbumes como Ekhymosis, en el 97, del que se desprendió el éxito La tierra, más pop con influencia marcada en las músicas locales.



La agrupación no terminó su historia con la salida de Juanes, en busca de construir una carrera como solista. Liderada por Andrés García, la banda continuó, pese a que por momentos sus miembros seguían proyectos personales. Tuvo años de reposo y unos cuantos regresos. El más reciente de estos retornos al escenario musical fue a comienzos del 2021, tras cuatro años de receso, para presentar no solo una nueva canción: Condenado, además de una nueva formación.



Al hablar de esta nueva canción, García afirmó que su temática tenía que ver con la doble moral de la humanidad. Y en entrevistas relató que la persistencia de Ekhymosis se debía a que la rebeldía seguía igual. "No ha cambiado -dijo en entrevistas-, porque uno como músico a veces es un eterno insatisfecho, que lo lleva a uno a los límites".

Así, García sigue llevando el timón de Ekhymosis. La banda que, ya sin Juanes, regresó a sus orígenes en el trash y en el rock más pesado. Siguió alimentando el halo de banda de culto con sus producciones. Ahora cuenta con Dani Zapata como cantante.



Los músicos que la integran sí han ido rotando a lo largo de los años. Incluso uno de ellos, José Uribe que hizo parte de la banda en el 94 -ya retirado del grupo y dedicado a la docencia musical en España- falleció en el 2015.



Cuando Juanes interpretaba Mi tierra (y además tocaba la guitarra y el piano), la formación de Ekhymosis incluía a José David Lopera en la batería y percusión, a Andrés García en el bajo y a Fernando Tobón, en la segunda guitarra y los coros.

En la actualidad, la banda está integrada por García, en el bajo; Zapata, como voz principal, Felipe Manrique (guitarra líder), James Agudelo (guitarra rítmica) y Mauricio Estrada (Batería).

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET