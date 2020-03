¿Y qué pasa con quienes compraron boletas para los conciertos?

Luego de haber sido aplazado en noviembre pasado, debido al paro nacional, de nuevo Megaland queda en el aire por el decreto nacional que impide la realización de espectáculos de más de 500 personas debido a la llegada del coronavirus al país.



Megaland se realizaría a finales de marzo, pero sus organizadores informaron que queda definitivamente cancelado y que devolverá el dinero de las boletas a través de Tuboleta.

El festival estaba destinado a llevarse a cabo en los primeros días de diciembre del 2019, pero el agite de la agenda política por el que estaba pasando el país en esas fechas llevó a los organizadores a posponerlo hasta marzo. Ahora decidieron cancelarlo definitivamente.



Igualmente, el Teatro Colón y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia anunciaron que no van a presentar su espectáculo 'Travesía Sinfónica' el 14 y 15 de marzo. Aunque esperan reprogramarlo, quienes quieran la devolución de su dinero pueden hacerlo a través de las taquillas del teatro o en Tuboleta.



Por su parte, la empresa Ocesa hasta el momento no ha definido si el concierto de Maroon 5, que sería el 14 de marzo, será cancelado o pospuesto. Los organizadores están hablando con la banda para lograr una nueva fecha, pero “si se decide cancelar totalmente la presentación, no se devolverá la plata, porque se trata de una calamidad”, informó un representante de esa empresa.

El aforo del concierto habría sido de 26 mil personas divididas en dos localidades: platino (15 mil personas) y general (11 mil personas). Las boletas costaban $480.000 en la primera localidad y $250.000 en la segunda. Las ventas habrían sumado $9.466 millones de pesos.



Juanes, por su parte, envió un comunicado afirmando que está en la búsqueda de una nueva fecha para presentarse en Bogotá (iba a estar el 14 de marzo) y lo mismo sucede con los promotores de los conciertos de Alejandro Sanz en el país (12 de marzo, Bogotá; 14, Cali, y 16, Barranquilla), que les piden a quienes compraron sus entradas que las conserven en espera de poder organizar nuevas fechas.



La suma de la venta total de las boletas para el concierto de Juanes, que anunció recientemente un 'sold out', es de aproximadamente $904 millones de pesos.



Por su parte, los promotores del concierto de Raphael, que iba a ser el 13 de marzo en el Movistar Arena, también están en la búsqueda de una nueva fecha.



Igual sucede con la presentación del Ballet Nacional de Colombia en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, programada para el 14 de marzo: también buscan una nueva fecha.



El Jamming Festival (21 y 22 de marzo) fue aplazado para el 14 y 15 de noviembre, mientras aún no hay una comunicación por parte de los organizadores del Estéreo Pícnic, que estaba programado del 3 al 5 de abril.



