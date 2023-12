¿Qué libro regalar en esta Navidad según sus gustos?

Uno de los libreros más ponderados y apreciados es Felipe Ossa, con 60 años al frente de la Librería Nacional. Aquí van sus consejos de libros para regalar esta Navidad. Corran, porque solo tienen hasta el domingo.

Sus consejos siempre son mágicos. Le voy a pedir algunos para los que no han logrado escoger su regalo en vísperas de Navidad. Por ejemplo: ¿qué regalarle a alguien que no es un buen lector?

Recomiendo Encuentros con libros del genial Stefan Zweig, que principia con un elogio maravilloso de lo que es la lectura.

¿Y para un amigo, para valorar la amistad?

Recomiendo un libro precioso que se llama George Steiner, el huésped incómodo, de Nuccio Ordine, el libro más bello que he leído este año sobre lo que es la amistad y la lectura. Y hay otro, de un autor que fue muy conocido y muy famoso en los años setenta, que se llama La atracción de la vida, de Erich Fromm, el reconocido psicólogo, psiquiatra, sociólogo y humanista germanoamericano, para quien quiera nutrirse de la sabiduría de un gran pensador.

¿Y para quien le interese la ciencia?

Cuestión de olfato. Historias asombrosas sobre el mundo de los olores, de Bill Hansson, un libro muy curioso.

¿Y a los que les gusta el deporte?

Palabras mayores, las memorias de Antonio Vélez. En él habla con claridad, con la verdad, y recuerda varios momentos de su trayectoria como periodista deportivo, entre otras cosas, las historias de los 12 los mundiales que ha cubierto. Él es un personaje bastante polémico, pero eso es bueno.

¿Y para los políticos o pichones de políticos?

Liderazgo: seis estudios sobre estrategia mundial, del desaparecido, querido y odiado, Henry Kissinger.

¿Y a los preocupados por el medioambiente?

Un libro que se llama Agua: una biografía, de Giulio Boccaletti. Muy, muy, curioso, por cierto.

¿Y a los que aman los mitos y leyendas?

El libro de los seres casi imaginarios, por Caspar Henderson. Es una historia de todos aquellos seres, animales o dioses, que el hombre ha creado.

¿Y a un periodista?

Un libro que me pareció un modelo de crónica periodística, Los asesinos de la luna. Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI, de David Grann. Hace poco se estrenó la película basada en el libro, dirigida por Scorsese, y con Robert de Niro.

¿Y para los historiadores, o aficionados a la historia?

Hay muchos. Recomiendo El amanecer de todo: una nueva historia de la humanidad por David Graeber y David Wengrow. También recomiendo El Mundo, de Simon Sebag, sobre las grandes dinastías que han dado forma a nuestra humanidad. Es uno de los libros más completos que se pueden encontrar sobre la historia del mundo, es un libro total y absoluto.

¿Y para los que amamos las biografías?

A los que nos gusta leer de la vida de los demás, recomiendo un libro del que, por cierto, también hicieron un película importante: Prometeo americano (de Kai Bird y Martin J. Sherwin), sobre el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica.

¿Y para los interesados en la superación y por cambiar de vida, o de hábitos?

El libro más vendido desde hace dos años es uno que se llama Hábitos atómicos, de James Clear. El autor garantiza que leyendo el libro vas a cambiar tus hábitos malos… ¡Habría que recomendarlo a algunos personajes! (Risas). O un libro que me leí hace varios años y me sirvió mucho, que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie.

¿Y para pasar unas vacaciones sabrosas?

La lectura de novelas policíacas es un gran recreo. Recomiendo los de Katzenbach, las novelas de Grisham, muy buenas. Y hay una autora que siempre he admirado: Patricia Highsmith. Tiene novelas infaltables, como El talento de Mr. Ripley. Acaban de sacar sus diarios, son maravillosos. También recomiendo autores de libros de cuentos para adultos, como John Cheever o Raymond Carver.

¿Y para entender el conflicto palestino-israelí?

Recomiendo Génesis. El nacimiento del moderno Israel, del historiador Dan Kurzman. También a Joe Sacco, famoso por hacer su periodismo al estilo de los cómics, tiene unos libros excelentes, uno se llama Palestine, y el otro se llama Notas al pie de Gaza.

¿Algún clásico que haya que releer varias veces a lo largo de la vida?

De los autores que a mí me gustan: Thomas Mann, que es maravilloso, Los Buddenbrook, Doctor Fausto, La montaña mágica, por ejemplo. Y hay un autor que para mí es absolutamente fundamental, Elías Canetti. Entre los latinoamericanos, ya clásicos, por ejemplo Cortázar, cuya obra Rayuela se convirtió en el libro insignia de los años sesenta, habría que volverlo a leer. Pero mi autor favorito es Borges. De Borges, todo. Y para el mes de marzo sale la novela póstuma de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, y eso va a ser un acontecimiento mundial… Él dejó la obra casi terminada, y los hijos aprobaron que se publicara. Y hay un autor colombiano que también recomiendo, Manuel Mejía Vallejo, cuyos libros se están reeditando: La tierra éramos nosotros y Aire de tango. Magnífico narrador.

¿Qué les recomienda a los que les gusta el género del terror?

Hay muchos a los que les gusta aterrorizarse desde su silla favorita en la sala. A ellos les recomiendo la última novela de Stephen King, que se llama Holly. Imperdible. Stephen King es el gran maestro del escalofrío…

¿Una recomendación para las mujeres románticas?

Mujeres románticas sigue habiendo, ¿no es cierto?

¡Pues claro…!

(Ríe). Dos novelas románticas. Una se llama Tormenta en la Villa de las Telas, de Anne Jacobs, y La Veterinaria, de Sarah Lark. Mucha trama, mucho amor, mucha ternura.

Un libro, Felipe, para los que viven angustiados, que no saben cómo resolver sus problemas, a quienes los conflictos se les acumulan…



Enamórate del problema, no de la solución, por Uri Levine, que es un consultor de empresas, y que da una serie de ejemplos de quienes fueron líderes empresariales y supieron resolver sus dificultades. Bastante interesante para aquellas personas que tienen ese problema.

¿Y para los interesados en conocer los conflictos que se están cocinando en el mundo?



Para economistas, empresarios y líderes, preocupados por el futuro de Colombia y del mundo, uno que recomiendo es el del exministro Juan Carlos Echeverry, Salvar a Ecopetrol. Bastante actual, él es muy bueno en esos temas. Otro es El siglo asiático, de Pío García, editado por el Externado y que se ocupa de la forma como China está irrumpiendo con pasos agigantados en la economía mundial.

¿Y para los que nos encanta cocinar y comer?

Uno, SaschaFitness, que está de moda. Otro que acaba de salir y que se llama Yo, el vino. La apasionante historia del regalo de los dioses y de cómo el vino llegó a la América española, del historiador colombiano Mauricio Bermúdez, publicado por la Universidad de los Andes. Otro que recomiendo, por lo bello, por lo bien impreso, por lo minucioso en sus ilustraciones y en sus consejos, se llama Cocinología. La ciencia de cocinar, con todos los secretos y consejos para ser un buen chef, de Stuart Farrimound, con los rituales que acompañan la cultura de los chefs. Un libro precioso para regalar y para tener en casa.

¿Y para terminar el año con una sonrisa?

O para reírse todo el año, han salido las nuevas ediciones de los libros del genial Quino, el creador de Mafalda, pero también de muchos libros de humor. Y están los calendarios de él para regalar.

¿Y usted qué se está leyendo este diciembre?

Para mi “santiguada”, como dicen, estoy leyendo a un autor que me ha fascinado toda la vida, que es Emil Cioran, el ácido filósofo y ensayista rumano. Cuadernos es un maravilloso libro de pensamientos, de meditaciones, de conceptos filosóficos. Es una lectura que hay que hacer despacio, es un libro extenso. Los libros tienen la virtud y la magia de que lo llevan a uno a otro mundo. Por eso, los que ya fuimos tocados por la lectura, no tenemos manera de que dejemos el vicio. Yo vendo libros, leo libros, y me emociono con los libros.

Vi que Mauricio Rodríguez, que es un buen lector, recomendó un libro que se llama Mundo, ¿qué tal será?



Ah, maravilloso…

¿Como para darle a quién?

Ese libro es de un historiador que escribió sobre los Romanov. Eso es el libro más completo que tú puedes encontrar sobre la historia del mundo, insisto: es total y absoluto. Hay otro libro que recomiendo, o dos libros más, es que hay tantos… Le dedico mi silencio, de Mario Vargas Llosa. Me gustó ¿sabes?, muy buena, es la última novela de él, y la última que va a escribir ¿no es cierto?

Sí, ¿pero no está muy gaga?

Es muy interesante, sobre la música popular peruana, por cierto. Y otro, también para todos aquellos que quieren interesarse en el libro, o para motivar, que se llama Magia portátil, una historia alternativa de los libros, de una historiadora que se llama Emma Smith. Magia portátil, qué libro tan bello, ese también.

Pero hay mucha cosa. Realmente el libro tiene la virtud y la magia de que te lleva a otro mundo, ¿no?



Te lleva a otro mundo, definitivamente, de verdad: los que amamos la lectura no podemos dejar el vicio. Yo soy como los vendedores de droga que se ponen a consumirla y no pueden dejar de hacerlo… Yo vendo libros, y leo libros, y me emociono con los libros, ¿sí? Esa es la cosa.

Para terminar, ¿qué libro regalarle al presidente Gustavo Petro?

(Riendo) Al presidente Gustavo Petro le regalaría el libro del famosísimo escritor inglés Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, sobre ese personaje que de día es una cosa y de noche es otra tan diferente (Risas). Y le recomendaría también un libro para aprender a gobernar, que acaba de salir, de la gran historiadora Mary Beard: Emperador de Roma, sobre cómo gobernaban los emperadores a Roma.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

Más noticias