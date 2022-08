Dos noticias en torno a los hábitos de lectura de los bogotanos ratifican que la apuesta de la capital por los libros sigue dando frutos: por un lado, la reciente encuesta que indica que los ciudadanos están leyendo 4,6 libros al año, en formato físico o digital. Pero, además, hubo un anuncio grande: la Casa de Poesía Silva se convierte en la biblioteca número 28 de la red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed).



Con una gestión de recursos que suman 700 millones de pesos, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte adquirió recientemente el fondo de la Casa de Poesía Silva, que reúne la que se considera la colección más completa que hay en el país en torno a este género literario.

Este fondo, que antes manejó la fundación que llevaba el mismo nombre de la entidad, se inició con la donación de las bibliotecas de Eduardo Carranza y de su hija, la poeta María Mercedes Carranza, quien inició este proyecto. Con el paso de los años, se completó una colección bibliográfica de cerca de 10.000 libros y periódicos, así como 2.000 fotografías.



(Lea además: Mario Mendoza: ‘El sistema embrutece y esclaviza’)



A esto se une una valiosa colección sonora, llamada ‘Voces para el tiempo’, compuesta por más de mil audios, en los que se registraron los recitales y conferencias poéticas que se hicieron en la Casa Silva, desde su fundación.



El fondo también tiene cientos de manuscritos de poemas, cartas, libretas de notas, autógrafos y primeras ediciones de autores como Héctor Rojas Herazo, Guillermo Valencia, Luis Vidales, Mario Rivero, León de Greiff, Nicolás Suescún, Eduardo Cote Lamus, Jorge Gaitán Durán y Jorge Rojas, entre otros muchos.



Nicolás Montero, secretario de Cultura de la ciudad, le contó a EL TIEMPO que todo este valioso acervo poético se podrá consultar en el mismo recinto, es decir, en la emblemática casa del barrio de La Candelaria, Bien de interés cultural nacional, que ahora asume BibloRed. Es esa casona histórica, con patio central, ubicada en la calle 12C n.° 3-41, en la que el poeta José Asunción Silva pasó sus últimos años y se quitó la vida.



Montero también analiza las cifras de la reciente encuesta de hábitos de lectura que adelantó su despacho. La encuesta, que se aplicó en una población de 3.583 personas, fue diseñada por el Observatorio de prácticas de lectura y escritura de la Escuela de Lectores de BibloRed y aplicada por el Observatorio de Cultura Ciudadana, de esta la Secretaría de Cultura.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Montero, secretario de Cultura Foto: Archivo El Tiempo.

¿Qué llevó al Distrito a asumir la Casa de Poesía Silva?



Es bueno decir que lo que hizo BibloRed fue hacer una inversión en una colección, que es probablemente la colección más completa de poesía del país, entre documentos, fonoteca y libros. Y es fundamental que esté en la red de bibliotecas. Entonces, lo que hemos venido haciendo es ampliar la red con bibliotecas temáticas. El año pasado hicimos la biblioteca del Idpac, que es especializada en temas comunitarios e incluimos la biblioteca de Suba, especializada en historia y cultura económica de Colombia. De esta manera, buscamos abrir los nuevos espacios gratuitos, para que todos los lectores tengan la posibilidad de acceder a estos contenidos.



¿Cómo va a funcionar?



La Casa Silva se convierte en la biblioteca número 28 de BibloRed, que esperamos abrir a partir de octubre. El dinero invertido incluye la consecución de la colección, la preservación, la digitalización e incorporación de la colección, porque toca hacerle un trabajo bibliográfico. Y también se van a hacer unas pocas adecuaciones a la casa, con las medidas de seguridad y la señalización, porque ya va a ser un lugar de circulación, como una biblioteca pública.



(Le puede interesar: Beatriz Caballero: 'A Luis le gustaban Visconti, Buñuel, Fellini...Y porno')

A propósito, ¿qué placeres le ha dejado a usted este género?



A mi juicio la poesía es como la lectura más profunda que uno pueda hacer, porque involucra una cantidad de elementos que obligan al lector a poner sus emociones en primer plano. Es un género que integra la voz, ritmo, mensaje y lecturas en profundidad, que no creo que puedan pasar de moda. Aun los niños aprenden a leer con poesía. Tagore en sus memorias comentaba que lo primero que había aprendido a leer eran esas rimas infantiles, que con el tiempo se volvían ecos que armaban una fisicalidad con el lenguaje. Hay incluso teorías que dicen que el lenguaje poético fue primero que la prosa. Y las grandes obras fundacionales, en general, están en poesía como el Mio Cid, el teatro shakespereano.



Hablemos de teatro, ese otro género literario de “unos pocos”, tan cercano a usted. ¿Cómo enriquece la lectura del teatro?



La literatura, por supuesto, indaga sobre la condición humana. A través del diálogo de personajes y de situaciones, el teatro nos invita a asumir diferentes voces, diferentes puntos de vista. Y a entender cómo los personajes existen a partir de contextos históricos o educacionales. Pero la gran potencia del teatro, desde esa diversidad de voces, obliga a que el cerebro esté trabajando todo el tiempo. Y cuando además lees en voz alta y lo pones en escena entonces implica una disciplina de la comprensión y de la escucha de otro, que es muy importante. Y, finalmente, cuando es representado celebra el momento mismo en el que se ejecuta. Es el arte del momento presente el que genera una cadena de encuentros: el escritor que se encuentra con el director, el director que se encuentra con sus actores y, finalmente, el encuentro de todos esos anteriores con el público. Algo que deberíamos promover más a menudo.



(Además: Jöel Dicker regresa con otro de sus misteriosos asesinatos literarios)

La pandemia hizo que se incrementaran los índices de lectura. Lo que sucedió es que el libro se volvió una dulce compañía de la pandemia". FACEBOOK

TWITTER

Pasemos ahora a la encuesta de hábitos de lectura, que acaban de revelar. ¿Qué primera lectura hace de los resultados?



Es muy alentador registrar que los bogotanos estamos leyendo 4,6 libros al año, en diferentes formatos. Las mediciones anteriores marcaban 2,7 libros físicos leídos al año. A nosotros nos interesaba mucho medir el tiempo que la gente usa leyendo, en diferentes formatos, tanto físicos como digitales.



¿Algún interés particular?



Esto obedece a seguir esa primera encuesta de Enlec (Encuesta Nacional de Lectura) del 2017, que por primera vez midió los hábitos de lectura a nivel nacional también en formato digital. Entonces la Secretaría de Cultura consideró que ya, con una cifra de base como la de Enlec, era importante seguir midiendo las dos lecturas, porque el cerebro es binario y ya estamos leyendo de una manera multimodal. Y los formatos mixtos hacen parte de nuestra cotidianidad. Esta nueva encuesta nos va a permitir identificar posibles baches, para hacer énfasis en los programas de lectura.



¿En qué momento se adelantó la encuesta?



Los datos se recolectaron a finales del 2021 y principios del 2022. Esto es interesante porque, sin duda, la pandemia hizo que se incrementaran los índices de lectura. Es decir, la gente hubiera podido simplemente no leer y prender el televisor. Lo que sucedió es que el libro se volvió una dulce compañía de la pandemia. Eso está enmarcado dentro de una serie de mediciones internacionales que también han arrojado que el índice lectura de España y Chile, por ejemplo, también subió durante este periodo. Y nosotros, en particular, con el programa ‘BibloRed en casa’, que fue reconocido por la Unesco, tuvimos una gran programación con club de lectura, con libros a domicilio que llevamos y recogimos en las casas, de manera innovadora.

Hay otro dato interesante. Los 7,2 libros que consumen los que se consideran lectores…



Sí, que es una gran noticia. Corresponde a la población lectora bogotana de libros físicos. Yo siento que otro de los factores que también ha ayudado es el crecimiento de nuestra Biblioteca Digital de Bogotá. Ya vamos en cerca de tres millones de contenidos y sabemos que durante la pandemia el ingreso subió. Esto es como sumar muchas piezas de un rompecabezas.



(Lea además: El boliviano Edmundo Paz Soldán habla de su singular libro de cuentos 'La vía del futuro')



Precisamente, otras de esas piezas es el programa ‘Lecturas en movimiento’ que ustedes lanzaron, con el código QR de TransMilenio. ¿Para qué sirve y cómo se usa?



La persona llega, pone su celular con el lector de QR en el bus y este lo lleva a una curaduría que se hizo, que les ofrece a los lectores unos textos, entre los que hemos tenido, por ejemplo, el relato de la pintora de Emma Reyes. Esta curaduría se va transformando, dependiendo de la demanda de las lecturas y lo que más le gusta a la población que ingresa. Es como abrir la puerta de una gran biblioteca.



¿Qué tipo de comunidades lectoras encontraron con la encuesta?



Más del 36 por ciento de los encuestados leen por gusto, que es un dato alto y alentador. Otro 12 por ciento leen para tener acceso a la cultura general. Un 33 por ciento dijo que lee para actividades académicas. Y otro 19 por ciento ingresa para informarse, crecimiento personal y actividades prácticas.

¿Qué papel cree que han jugado las bibliotecas en estos resultados?



A nosotros nos gusta mucho hablar de una comunidad de lectores, en la que las bibliotecas cumplen una función importante. Para el 47 por ciento de los encuestados, uno de sus lugares favoritos para leer es la biblioteca, que es otra pieza importante del rompecabezas. Además, hemos medido también que la gente se siente más segura en estos sitios. Y eso ocurre porque sienten que su vida se dignifica.



(Le puede interesar: Mirada al panorama de la industria editorial del país luego del golpe de la pandemia)



Usted es un ávido lector. ¿Qué anda leyendo por estos días?



Estoy leyendo El año del pensamiento mágico, de la escritora estadounidense Joan Didion, un libro muy interesante que relata un duelo. Una escritora que lo confronta y lo conmueve a uno. Y también estoy leyendo a Oliver Sacks, este neurólogo que describe sus casos clínicos. Como, por ejemplo, una persona que tuvo un golpe, dejó de ver en colores y todo a su alrededor es en banco y negro. Una de las cosas que queda presente en Sacks es la fragilidad con la que interpretamos la realidad. Creemos que la realidad “es así” y resulta que un trastorno neurológico crea una realidad completamente diferente. Esa fragilidad hace parte de la vida. Como científico, Sacks sabe que va a morir en un determinado momento y escribe una carta de despedida muy conmovedora, donde dice lo que va a hacer con el tiempo que le queda. Y resulta que esas actividades son las que uno debería hacer todo el tiempo.



CARLOS RESTREPO

REDACCIÓN CULTURA