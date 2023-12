Karol G: ¿Qué le regaló de Navidad Billie Eilish a la cantante colombiana?

Este ha sido indiscutible el año de Karol G. La cantante colombiana no solo ha podido afianzar el mensaje de su reciente hit Que chimba de vida, sino que sigue siendo un referente de la música internacional y parte del circuito de las artistas más importantes del pop.

Mientras afina detalles de su próxima gira de su disco ‘Mañana será bonito’, la cantante paisa tuvo tiempo para compartir un detalle que le dio la cantante estadounidense Billie Eilish. Fue en la cuenta de Instagram de Karol G, donde sus millones de seguidores pudieron ver unas zapatillas deportivas de Nike, en un color rojo intenso que hace parte del diseño que creó Eilish para esa marca: ‘Billie Eilish x Nike Air Alpha Force 88′ en ‘Triple Red’, que pueden costar unos 500 mil pesos colombianos.



Más contexto: Karol G estrena 'Que chimba de vida' con lo mejor que le pasó este año: incluye a Feid

"Que chimba de vida, estoy viviendo la life que quería. Hablaron mal, los puse a tragar saliva. Esto es pa' los que dijeron que no podía", dice un apartado de la canción de Karol G.



La letra hace referencia a los triunfos y el alcance que ha tenido su carrera musical, así como los momentos importantes de su vida privada. Mientras que el videoclip, muestra decenas de videos de los recuerdos del año, como su colaboración con Shakira en 'TQG', las nominaciones y premiaciones que ha obtenido en importantes eventos, así como los conciertos que ha dado este año.



Puede leer: Los 25 años de un fenómeno musical llamado Los 50 de Joselito

Facebook Twitter Linkedin

La artista estadounidense tiene 21 años. Foto: Instagram @ billieeilish

Billie Eilish también aprovechó mucho este tiempo y hasta generó polémica al hablar de su atracción hacia las mujeres. En una entrevista con Variety dijo que le gustaban las mujeres y quedó asombrada porque muchos no lo habían notado antes. La artista le envió mensaje a los que la critican por dar a conocer este detalle de su vida personal.

En noviembre, la reconocida cantante Billie Eilish fue portada de la revista ‘Variety’ y allí expuesto que se siente atraída por las mujeres. “Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas", dijo en ese momento la californiana.

"Me atraen como personas. Me atraen de verdad (…) Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, los amigos de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia”, dijo en ese momento la mujer de 21 años.

CULTURA

@CulturaET