Son varios los diccionarios en línea en la que los mismos usuarios explican significados de las palabras propias de sus países o regiones.



En ellos hay diversas definiciones, aportadas por la gente, de la palabra guiso o guisa y su significado -aparte del que hace referencia a la receta en la que varios elementos se cocinan conformando una salsa- en Colombia.

Hay una coincidencia en varias de ellas: se le dice guisa o guiso a una persona de mal gusto en el vestir o al hablar.



Por ejemplo, en el Wikitionary, la segunda acepción indica: “Persona de los estratos bajos que quiere enmascara su origen socioeconómico y que aparenta ser de estratos más altos sin conseguirlo”. Y enumera como sinónimos: arribista, snob.



Incluso describe un significado adicional que le dan en Venezuela: “Negocio manejado por medios deshonestos y corrupción”.



(Además: Lenguaje en el tiempo: ¿Cómo nació la famosa frase 'Hacer el oso?).

En el portal asíhablamos.com la definición es breve: “Persona de origen popular, malhablada” y da ejemplos de expresiones: “Que man tan guiso” o “que vieja tan guisa”.



Algunos recuerdan un uso que estaba más extendido décadas atrás, al referirse despectivamente a la empleada del servicio doméstico. En jergasdehablahispana.org da un ejemplo: “Desde que se me fue la guisa no he podido encontrar quien la reemplace”.



En todo caso, los usuarios siguen alimentando con ejemplos y definiciones estos portales, como Diccionario Colombia.



(Además: ¿Por qué pizza se escribe en cursiva, pero pizzería no).

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET