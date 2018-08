¿Qué es un fanzine y cómo se hace?

Si usted es diseñador gráfico o es de la clase de personas interesadas por el arte urbano, sabrá lo que es un fanzine. Sin embargo, para la mayoría de personas, el término resulta ser completamente desconocido.

En julio de 1976, Antonio Lara, periodista del diario El País, señaló en su artículo titulado ‘El mundo de los fanzines’ que el concepto surge de la abreviatura de dos términos en inglés: ‘fan’ y ‘magazine’. Esta última palabra permite relacionar la estética de estas publicaciones artesanales con una cartilla, ya que habitualmente adquieren esta forma. Sin embargo, reducir el concepto a tal definición sería demasiado simplista.



Los orígenes de las publicaciones artesanales se remontan a la década de los treinta, como asegura el profesor Fernando Cardona de la Universidad Icesi de Cali, cuando se “realizaban intercambios epistolares entre diferentes fanáticos de la ciencia ficción”; situación que permitió que personajes como Donald B. Day o Russ Chauvenet se convirtieran en pioneros de este tipo de publicaciones. Chauvenet acuñó el término ‘fanzine’ en la década de los cuarenta.



Y para el caso colombiano, los zines empezaron a hacer eco en el bajo mundo artístico a través de dos emblemáticas publicaciones de la década de los ochenta: Visión Rockera y Subterráneo Medellín. Su estética y lenguaje se relacionaban con el punk, el rock y el metal, y generalmente desarrollaban contenidos concernientes a estos géneros musicales. Estas y otras publicaciones nacionales como Virus, La Pirofarándula, Retaliación o Hellzine, se encuentran recopiladas en el libro ‘A la postre subterránea’, del artista bogotano Andrés Frix.

El fanzine es una forma de expresión en la que su creador puede manifestar lo que le apetezca. Foto: Daniel Bernal Tibatá/EL TIEMPO

¿Qué es y cómo se hace?

Lo que hace a un fanzine diferente de otro tipo de expresiones artísticas es que no se encasilla en una forma o estética en particular. Los hay de todos los tipos: como cartillas, como revistas, con técnicas semejantes al collage (recortar y pegar), digitales, impresos a través de técnicas como la risografía, a mano…





El fanzine es una forma de expresión en la que su creador puede manifestar lo que le apetezca. Tradicionalmente está relacionado con mensajes de resistencia e ideales contraculturales que se oponen a los sistemas hegemónicos de censura y opresión, y habitualmente se rige por la lógica de ‘hazlo tú mismo’, en la que el creador busca reducir el número de intermediarios que existen entre la creación y edición de su zine. Sin embargo, estas publicaciones también sirven como vía de expresión de sentimientos o emociones particulares.



David Castro, integrante de Taller Colmillo, lugar en el que se realizan ilustraciones, impresiones, diseños y talleres alrededor de técnicas como la risografía, señala que en la actualidad el fanzine “está de moda porque es fácil de hacer”, lo que incita la aparición de publicaciones que carezcan de alguna clase de trasfondo o intención real.

El fanzine surge de la abreviatura de dos términos en inglés: ‘fan’ y ‘magazine’. Foto: Daniel Bernal Tibatá/EL TIEMPO

David resalta que en Colmillo les gusta que “el fanzine tenga un mensaje, ya que muchos los hacen como por aparentar, estar en la movida”, y añade que “desde el principio, la idea no era hacer el típico cuadernillo de siempre, sino aprovechar los formatos, la disposición del pliego o de la impresión para aprovechar el papel”. Precisamente, la primera publicación realizada por este equipo de diseño se llamó ‘Los Avichuchos’, y tenía la intención de hacer visibles algunas especies de animales en peligro de extinción para que las personas tomaran conciencia sobre lo que ocurría a su alrededor.



La escena ‘fanzinera’ abre un mundo de posibilidades que, de otras maneras, no se tendría presente. El propio David ha logrado viajar a otros países gracias a la conformación y crecimiento de una comunidad que se dedica a intercambiar y coleccionar dichas publicaciones. Por eso es que desde aquí lo invitamos a que ‘arme parche’ y descubra más del arte subterráneo bogotano.



El pasado martes se llevó a cabo en la sede del Idartes (Cra 8 # 15-46) una mesa de participación, organizada por el Consejo Distrital de Literatura, con diferentes creadores de narrativas gráficas, y fanzine. Además, este fin de semana habrá un encuentro de fanzineros en la biblioteca Virgilio Barco, en el marco del ‘Bogotá Fanzine Fest’.



No lo lea. Vívalo.





DANIEL BERNAL TIBATÁ

UNIDAD DE REDES SOCIALES